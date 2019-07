© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’edizione numero 46 di Umbria Jazz è ufficialmente iniziata. Dopo i due concerti di anteprima andati in scena ieri, a Ponte San Giovanni e in Piazza IV novembre, parte subito alla grande il programma ufficiale degli appuntamenti. Primo live in programma quello dell’affascinante artista afroamericana, attesa alle 13.00 alla Bottega del Vino dove si esibirà tutti i giorni fino a domenica 21; alle 19.00 nella stessa location il manouche degli. Alle 18.30 prima street parade dei, per concedersi “una vasca” in Corso Vannucci a ritmo di funky! Poi scatteranno i live gratuiti in Piazza IV Novembre, con tre interessanti proposte a partire dalla(inizio alle 19.00) direttamente dall'Università del Missouri. Una formazione che negli ultimi dieci anni è stata guidata da, in collaborazione con il pianistae il trombettista, legata anche al St. Louis Jazz Festival. A seguire l’atteso ritorno a Uj die i suoi Giants (21.00) prima della chiusura con il blues di(23.00).Sul Main stage dell’arena Santa Giuliana si esibiranno staserae il batterista francese“In missione per conto di Dio”, per una notte tinta di blues. Prima di loro, alle 21.00 l’esibizione del californiano, considerato tra i più grandi chitarristi al mondo e già al fianco die altri oltre che autore di 14 album come solista pubblicati a partire dal 1969.Nel frattempo musica no-stop, ovviamente a ingresso gratuito, ai Giardini Carducci dalle 13.00: si parte con, poi(15.00 e 23.00),(16.30 e in replica alle 21.00 con i ballerini),(18.00),(19.30 e in chiusura alle 00.30).Da segnalare nel Chiostro di San Fiorenzo (Via della Viola), cuore del groove di questa edizione di Uj, le selezioni musicali a cura dei dj’s(dalle 19.30 a mezzanotte). Poco lontano, ‘round midnight, le attese jam session che per la prima volta sbarcano sul palco del Cinema Méliès, pronto a trasformasi per i prossimi 10 giorni in un vero e proprio jazz club. La resident band individuata quest’anno è composta da, che attendono special-guests a sorpresa per dar vita ogni sera a live imprevedibili che andranno avanti fino all’alba.