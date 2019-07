© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - In questo lunedì di Umbria Jazz non mancano gli eventi interessanti, tra concerti gratuiti nelle piazze e attesi live nei teatri: ecco la mappa delle cose da non perdere! Musica no-stop ai Giardini Carducci con Michael Supnick feat. Red Pellini e Miss Faro (13.00 e 21.00), show-case con i finalisti del Conad Jazz contest (15.00), Bobby Broom Organi-sation (17.30 e 23.00), Alan Harris (19.00) e Thornetta Davis (00.30). Intanto in Piazza IV Novembre, sempre a ingresso gratuito, Freemont Dixie Dominus band (19.00), Wee Willie Walker & Anthony Paule Soul Orchestra (21.00) e chiusura "ballereccia" con Ray Gelato e i suoi The Giants (23.00). Intanto le affollate street parade dei Funk Off sono previste per oggi alle 11.30 e alle 18.30, sempre in Corso Vannucci. Fino a mercoledì in programma anche l’iniziativa Jazz@Conservatorio, rassegna che metterà in luce gli studenti più talentuosi dei corsi di jazz del Conservatorio "Morlacchi" di Perugia. Un'ottima occasione non solo per gustare dell’ottima musica ma anche per addentrarsi in un'affascinante area del centro storico meno battuta, per raggiungere l'Auditorium dove alle 17.00 scatteranno i concerti (ingresso libero).Alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell’Umbria sarà in scena l'affiatata coppia composta dal trombettista Fabrizio Bosso e dal pianista Julian Oliver Mazzariello che presenteranno il loro frizzante "Tandem", sulla scia dell’album live registrato a Uj Winter lo scorso capodanno; stessa location per il catanese Dino Rubino che alle 15.30 si esibirà con Emanuele Cisi e Paolino Dalla Porta. Alle 17.00 al Teatro Morlacchi appuntamento con "The hidden side" di Rosario Giuliani, che riceverà il premio Ambasciatore dell'Umbria nel mondo assegnatogli dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Un riconoscimento importante che valorizza il grande lavoro di Giuliani per diffondere il jazz italico in Europa, U.S.A. e Giappone. Per il concerto di oggi verrà affiancato dai fidi scudieri Alessandro Lanzoni, Luca Fattorini e Fabrizio Sferra. All’arena Santa Giuliana stasera è atteso uno dei chitarristi jazz più acclamato di sempre, ma anche cantante di R&B, crooner, songwriter dalla vena soul, pop star: George Benson. L’artista premiato con dieci Grammy (e che ha collezionato venticinque nominations) condividerà la serata con il pianista dominicano Michel Camilo, pronto a sfoggiare il suo scintillante virtuosismo di matrice latina. Da non perdere il 'round midnight al Teatro Morlacchi con il trombettista Terence Blanchard, lo scorso anno a un passo dal Premio Oscar per la soundtrack del film di Spike Lee BlacKkKlansman.Inoltre da consigliare le performance alla Bottega del Vino della brava Koku Gonza (13.00) e degli Accordi disaccordi (alle 19.00), mentre l'applauditissima Veronica Swift con il trio di Benny Green si esibirà all'Hotel Brufani (18.30). In via della viola i due laboratori UJ4KIDS: alle 10.00 il workshop ritmico-vocale “prima tutti” a cura di Sonia Peana e Catia Gori e alle 11.15 la “fattoria musicale interattiva” sotto la direzione di Massimo Nunzi. Stessa location alle 18.00 per le lezioni di swing con Egle Miccoli e Ilario Ritacco. Poco lontano, nel chiostro di San Fiorenzo, le selezioni musicali a cura dei dj’s Colleen “cosmo” Murphy, Valentino Spera e Sydney Rome (dalle 19.30 a mezzanotte). Come sempre scatterò ‘round midnight la jam session sul palco del Cinema Méliès, con la resident band composta da Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Andrea Pozza, Aldo Zunino e Anthony Pinciotti.