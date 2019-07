© RIPRODUZIONE RISERVATA

In dieci giorni oltre 300 eventi, per la maggior parte gratuiti, in 12 diverse location che vedranno impegnate quasi 100 band e più di 500 musicisti. Da ieri Uj19 è entrata nel vivo e anche per oggi sono moltissimi gli appuntamenti da segnalare. Main event della giornata il ritorno all’arena Santa Giuliana di, per l’occasione accompagnata al sax da, dopo l’apertura affidata adper un trascinante omaggio a(alle 21.00).Per il weekend sono due le street parade deipreviste in Corso Vannucci, alle 11.30 e alle 18.30. Dalle 13.00 musica no-stop, a ingresso gratuito, ai Giardini Carducci con:(in replica alle 23.00), il trombettista(15.00 e in replica alle 21.00 con i ballerini), il jazz manouche degli(16.30),(18.00), la “Detroit Queen of Blues”(19.30 e in chiusura alle 00.30). Gratuiti anche i live in Piazza IV Novembre con la(19.00),(21.00), prima della chiusura con(23.00).Debuttano oggi i concerti in Sala Podiani (Palazzo dei Priori) con(12.00) e il trio(15.30).consaranno alle 17.00 sul palco del Morlacchi, accompagnati dall’Orchestra da Camera di Perugia; sullo stesso palco ‘round midnight laconspecial guest. Oggi alle 18.30 all’Hotel Brufani il primo appuntamento dedicato al nuovo sound jazz di New York City, con una brillante formazione che si esibirà ogni giorno fino a domenica prossima. Alla voce, una delle voci jazz più in voga nella Big Apple pronta a pubblicare il proprio album di esordio; con lei il trio guidato dal pianista, vero modello di eleganza formale e musicalità. Ciliegina sulla torta, un “cheese tasting” a cura di Gaggi & Gaggi con vini della Cantina Carini (inizio alle 18.30).