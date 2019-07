© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Anche oggi a Perugia abbonda la musica, grazie ai tanti concerti proposti da Umbria Jazz in questo mercoledì di luglio. Questi tutti i live gratuiti ai Giardini Carducci:feat.(13.00 e 21.00), poi tre dei vincitori del Conad Jazz Contest ovvero(15.00),(15.45) e(16.30), quindi il trio manouche(17.30), il ritorno dicon il suo Quartet (19.00),(23.00) e chiusura con(00.30). Anche in Piazza IV Novembre il jazz riempirà l’aria dalle 19.00: i primi a salire sul palco saranno i musicisti della, poi l’allegro swing di(21.00) mentre il finale sarà in chiave blues con(23.00). Gratuito anche il concerto all’Auditorium San Francesco con gli studenti del Conservatorio di Perugia (alle 17.00).In via della viola alle 10.00 il workshop ritmico-vocale “prima tutti” a cura dimentre alle 11.15 l’espertoproporrà il laboratorio ritmico “Drum Circle meet jazz”. Ricordiamo che ogni giorno alle 18.00propongono lezioni di swing (gratuite) per adulti e bambini. L’appuntamento, intitolato “Let’s dance”, è nel Chiostro di San Fiorenzo in via della viola. Alle 15.00 si terrà nella Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni in Corso Vannucci masterclass gratuita “Maestra allora è jazz”, dove docenti della scuola primaria potranno approfondire l’importanza della vocalità e del jazz per gli alunni con Catia Gori dell’associazione Il jazz va a scuola.Alle 12.00 in Sala Podiani la prima esibizione del pianista americanoche replicherà sullo stesso palco alle 15.30. Intanto per il pranzo live chitarra e voce dialla Bottega del Vino (13.00) mentre per l’aperitivo sono attesi gli Accordi Disaccordi (19.00). Due grandi appuntamenti al Teatro Morlacchi, con il quartetto del contrabbassistaarricchito dal sax di(alle 17.00); intorno a mezzanotte scatterà invece il live del trombettistache promette un’iniezione di melliflua eleganza, coadiuvato dal suo “Blacktet”. All’Hotel Brufani degustazione di formaggi e vino in occasione del live di, che come ogni giorno sarà accompagnata daltrio (alle 18.30).Main event della giornata saranno i due concerti dal sapore latino all’arena Santa Giuliana. Primo a salire sul palco sarà il pianistacon The Spanish Heart Band. Poi sarà la volta del nuovo “Flamenco Project” di, che ha preso forma tra Madrid e Barcellona ed è stato ispirato da un concerto di. Per chi non fosse ancora sazio, jam session di mezzanotte al Cinema Méliès con i resident