© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Eccoci al giro di boa: ci si lascia alle spalle una prima metà di Uj pregna di splendide emozioni e ci si appresta a tuffarsi nella promettente volata finale. Partendo dal super-guest ospite stasera all’Arena,con il suo “Saucerful Of Secrets”. Sul palco Mason insieme asuoneranno le canzoni dei Pink Floyd in uno show che celebra i primi lavori musicali della celeberrima formazione, con brani tratti dagli album “The Piper At The Gates of Dawn” e, ovviamente, “A Saucerful Of Secrets”. In apertura di serata un gradito ritorno, quello della bassista e performerche l’anno scorso aveva calcato lo stesso palco prima dell’esibizione diPassando ai live gratuiti, oggi street-parade deialle 11.30 sulla linea del Minimetrò e replica in Corso Vannucci alle 18.30. Intanto in via della viola alle 11.15 UJ4KIDS con la fiaba musicale “Gufo rosmarino e i corvi farlocchi”; alle 18.00 lezioni di swing con; stessa location per la jam session di mezzanotte. Musica a getto continuo dal palco dei Giardini Carducci con l’apertura affidata afeat.(13.00 e 21.00), per poi ascoltare tre dei vincitori del Conad Jazz Contest: i senesicapitanati da, il quintetto fiorentino del contrabbassista(15.45) e i romani(16.30). Si proseguirà con(17.30), l’esordio a Uj per il giovane talento pianistico francese(19.00),(23.00) e finale affidato alla(00.30). In Piazza IV Novembre i primi ad esibirsi saranno i lettoni della, seguiti dalla “Detroit queen of blues”(21.00) che lascerà il palco a(23.00). Oggi terzo e ultimo appuntamento con Jazz@Conservatorio, alle 17.00 all’Auditorium San Francesco.Nel programma di eventi a pagamento doppio concerto peralla Galleria Nazionale dell’Umbria, con il suo omaggio a(12.00 e 15.30). Al Teatro Morlacchi invece il primo appuntamento della giornata sarà alle 17.00 con le “Good Vibes” del vibrafonista, già ascoltato ieri notte in formazione con il trombettista; alle 22.30 sarà invece il sassofonista “Jazz Master”a presentare il suo “Kindred Spirits”. Per gli appuntamenti che uniscono jazz e cibo live dialla Bottega del Vino (alle 13.00) e aperitivo con gli(19.00); all’Hotel Brufani alle 18.30 appuntamento cone il, prima della degustazione di formaggi e vino.