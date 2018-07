di Michele Bellucci

PERUGIA - Anche l'edizione numero 45 di Umbria Jazz si avvia verso la conclusione, ma non prima di un intenso weekend di grandi concerti. Ecco tutti gli appuntamenti di questo venerdì.



GLI EVENTI GRATUITI

La giornata si apre con la prima street parade dei Funk off alle 11.30 (con replica alle 18.30). Questi invece i concerti previsti al Conad Stage dei Giardini Carducci: Claudio Jr De Rosa Quartet (13.00), Piero Odorici & friends (14.30), Snips (16.00), Huntertones (17.30), Berklee Umbria Jazz clinics '18 award group (19.00), Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (20.30), Claudio Jr De Rosa Quartet (22.00), Bob Malone Band (23.30) e ancora lo scatenato Rockin' Dopsie (01.00). Quattro concerti gratuiti anche in Piazza IV Novembre, con Jake Hart trio (19.00), Con Brio (21.00), The New Orleans Mystics (22.30) e Os Mutantes (24.00).

Confermati i quotidiani appuntamenti alla Bottega del Vino con gli Accordi Disaccordi alle 13.00 e l'aperitivo con il Max Gallo Quartet alle 19.00 (prenotazione consigliata allo 075.5716181). A partire dall'una jam session da Cesarino.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Alle 12.00 nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria, l'eclettico pianista Antonello Salis proporrà un concerto in coppia con il fisarmonicista Daniele Zanchini. Molto atteso l'appuntamento delle 17.00 al Teatro Morlacchi con due dei musicisti più amati dal pubblico di Uj: il pianista umbro Giovanni Guidi insieme al celebre trombettista Fabrizio Bosso si esibiranno con il loro nuovo progetto "Not a what" accompagnati da tre giovani talenti indiscussi del jazz newyorchese: Aaron Burnett, sax tenore; Dezron Douglas, contrabbassista, e Joe Dyson, batterista.

Da Umbrò alle 19.00 live del duo Anat Cohen e Marcello Goncalves; mentre alle 22.00 lo stesso palco ospiterà l'esibizione dei brasiliani Yamandu Costa e Guto Wirtti.



All'Arena arriva stasera una delle star di questa edizione, David Byrne: iscritto nel 2002 nella Rock & roll Hall of Fame, oltre ad esser stato il fondatore e frontman dei Talking Heads è produttore discografico, fotografo, regista, autore e soprattutto musicista. Arriverà a Perugia per una tappa del suo "American utopia" tour.

A mezzanotte sul palco del Teatro Morlacchi salirà invece la Mingus Big Band, capace di dare nuova vita alle composizioni del grande contrabbassista. L'appuntamento 'round midnight di questa sera è davvero imperdibile per tutti gli amanti della musica di Charles Mingus.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Il MiniMetrò resterà attivo per tutto il periodo del Festival con orario di apertura prolungato e corse regolari fino all'1.45. Le linee autobus notturne "Gimo", attive fino a sabato, prevedono l'ultima corsa alle 2.00 di notte.

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.

