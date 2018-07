di Michele Bellucci

PERUGIA - Il conto alla rovescia è iniziato e l'ultimo weekend di questa edizione di Umbria Jazz sta entrando nel vivo. Sono tantissimi gli appuntamenti concentrati nella giornata di sabato.



GLI EVENTI GRATUITI

Alle 11.30 e alle 18.30 i Funk off regaleranno due coinvolgenti street parade lungo Corso Vannucci. Inoltre a mezzanotte si esibiranno sul palco di Piazza IV Novembre per «un concerto davvero speciale - anticipa il leader della marching band toscana Dario Cecchini - con un ospite incredibile insieme a noi. Sarà una grande sorpresa, non posso rovinarvela dicendo di più!».

La giornata prosegue con i tanti concerti in programma al Conad Stage dei Giardini Carducci: Bob Malone Band (13.00), Snips (14.30), Claudio Jr De Rosa Quartet (16.00), Huntertones (17.30), Berklee Umbria Jazz clinics '18 award group (19.00), ancora Claudio Jr De Rosa Quartet (20.30), bis di Bob Malone (22.00), nuovamente gli Huntertones (23.30) e chiusura con Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (01.00). Il primo dei concerti gratuiti in Piazza IV Novembre vedrà protagonista Natalie Greffel, seconda classificata al Conad Jazz Contest di quest'anno (19.00), poi Con Brio (21.00), The New Orleans Mystics (22.30) e i già citati Funk Off (24.00). All'appuntamento con il "jazz lunch" della Bottega del Vino, dove si esibiranno gli Accordi Disaccordi (prenotazione consigliata allo 075.5716181), alle 13.00 si pranza con Rockin' Dopsie alla Taverna (prenotazione consigliata allo 075.5724128). Inoltre "Assaggi sonori" per bambini in Piazza Italia dalle 14.00 alle 22.00 e aperitivo con il Max Gallo Quartet alla Bottega del vino alle 19.00. Prima di andare a dormire, jam session da Cesarino a partire dall'una di notte.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Francesco Ponticelli, Francesco Diodati e Filippo Vignato saranno protagonisti dell'appuntamento "Jazz goes to the museum" alla Galleria Nazionale dell'Umbria, alle 12.00 in Sala Podiani. Al contrabbassista Ponticelli e al chitarrista Diodati, già attivi in duo da lungo tempo, si aggiungerà il trombonista e compositore Filippo Vignato. Alle 17.00 al teatro Morlacchi sul palco salirà un altro trio, questa volta formato da tre tra i più importanti esponenti del jazz tricolore: il pianista Dado Moroni, il bassista Rosario Bonaccorso e il batterista Roberto Gatto: appuntamento imperdibile.



Si prosegue all'arena Santa Giuliana dove dalle 21.00 saranno tre i live in sequenza. In apertura la band di ottoni proveniente da Chicago Hypnotic Brass Ensemble, formata in buona parte dagli eredi di Phil Cochran. Poi l'esplosiva bassista e performer Nik West, che trascinerà il pubblico in un vortice di funky e soul. A seguire arriverà invece Mario Biondi (in città già da ieri, ndr) che porterà a Uj una data del suo tour 2018.

Non è finita perché alle 22.00 si torna al Teatro Morlacchi per scoprire il sorprendente sestetto del pianista Vijay Iyer che presenterà il suo ultimo disco, "Far From Over". Già premiato come "artista dell'anno" da Downbeat nel 2012, 2015 e 2016, Vijay Iyer è certamente tra i più inventivi e originali esponenti tra le nuove generazioni del jazz. Da segnalare anche l'interessante duo Yamandu Costa e Guto Wirtti, che si esibiranno da Umbrò alle 19.00 e, sempre sullo stesso palco ma alle 22.00, il duo Anat Cohen e Marcello Goncalves.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Il MiniMetrò resterà attivo per tutto il periodo del Festival con orario di apertura prolungato e corse regolari fino all'1.45. Le linee autobus notturne "Gimo", attive fino a questa sera (sabato), prevedono l'ultima corsa alle 2.00 di notte.

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.

Sabato 21 Luglio 2018



