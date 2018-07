di Michele Bellucci

PERUGIA - Umbria Jazz 2018 è entrata nel vivo e si prepara a vivere il primo weekend di festival. Per domani, sabato 14 luglio, un fitto programma di appuntamenti in circa 12 location sparse per l'acropoli perugina.



GLI EVENTI GRATUITI

Se non li avete ancora visti, imperdibili le street parade lungo Corso Vannucci dei Funk off, previste domani alle 11.30 e alle 18.30. Alle 13.00 "jazz lunch" alla Bottega del Vino (prenotazione consigliata allo 075.5716181) con il trio manuche Accordi Disaccordi, mentre alle 19.00 "jazz aperitif" con il Max Gallo Quartet. Pranzo in musica anche a La Taverna con Rockin' Dopsie.



Gli Snips alle 13.00 apriranno la serie di concerti non-stop sul palco dei Giardini Carducci, poi Bob Malone Band (14.30), quindi i finalisti del Conad Jazz Contest Room 1 (16.00), Huntertones (17.30), The New Orleans Mystics (19.00), Claudio Jr De Rosa Quartet (20.30), Tom Ibarra Quintet (22.00), Huntertones (23.30) e Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (1.00). In Piazza IV Novembre sono previste le esibizioni dell'University of Kansas jazz ensemble (19.00), del trio Snips (21.00), Bob Malone Band (22.30) e dei The New Orleans Mystics (a mezzanotte). In Piazza Italia "Assaggi sonori", attività musicali per bambini, dalle 14.00 alle 22.00 e merenda dalle 17.30 alle 18.30.



Anche sabato sera jam session da Cesarino a partire dall'una di notte. Il quintetto base vedrà Piero Odorici e Daniele Scannapieco ai sassofoni, Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Tornano i Concerti di mezzogiorno in Sala Podiani, all'interno della Galleria Nazionale dell'Umbria. L'esordio con il progetto del pianista Stefano Battaglia "Pelagos", dedicato al mare e ai flussi che lo attraversano. Alle 17.00 al teatro Morlacchi Paolo Fresu presenterà il suo Devil 4tet, pensato per sviluppare in modo diverso e dialettico quello che è stato l'Angel Quartet. Sul palco Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Della Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.



Alle 21.00 all'Arena il gradito ritorno di Gilberto Gil con Refavela 40, per uno spettacolo ispirato al disco che Gil incise nel 1977 dopo aver partecipato al festival di musica africana di Lagos. Una serata dai ritmi quasi "africani", con forti venature funk, che lo vedrà accanto al figlio Bem, Chiara Civello, Mayra Andrade e Mestrinho. Prima del concerto live del pianista Andrea Pozza, alle 19.30 presso l'area ristorante.



Resteranno in città dopo lo show di questa sera con Quincy Jones i Take 6, il più famoso gruppo "a cappella" della storia del jazz. Sarà con loro il primo appuntamento 'Round Midnight al teatro Morlacchi, per un tributo ad Al Jarreau attraverso le loro sei magnifiche voci.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Dal 13 al 22 luglio il MiniMetrò prolungherà l'orario di apertura con corse regolari fino all'1.45.



