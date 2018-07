di Michele Bellucci

PERUGIA - Dopo il trip-hop dei Massive Attack e l'electronic dance music dei Chainsmokers, la giornata di mercoledì 17 luglio torna a percorrere il binario del jazz a tutto tondo. Ecco tutti gli appuntamenti previsti in questa lunga giornata.



GLI EVENTI GRATUITI

Come di consueto si può cominciare seguendo il groove dei Funk off, che oggi in via eccezionale porteranno la loro street parade a bordo del Minimetrò (partenza alle 11.30 dalla stazione Pincetto); l'altra in programma sarà alle 18.30 da Piazza Italia. Intanto concerti senza soluzione di continuità ai Giardini Carducci, a partire dalle 13.00 con il Claudio Jr De Rosa Quartet ad aprire le danze, poi Snips (16.00), Ornicar (17.30), Bob Malone Band (19.00), ancora Snips (20.30), Claudio Jr De Rosa Quartet (22.00), Huntertones (23.30) e a chiudere Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (01.00). Concerti gratuiti anche in Piazza IV Novembre con The California Jazz Conservatory Blue Ensemble (19.00), The New Orleans Mystics (21.00) e gli applauditissimi Con Brio (23.00). Da segnalare inoltre gli Accordi Disaccordi alle 13.00 alla Bottega del Vino per il "jazz lunch" e l'aperitivo con il Max Gallo Quartet alle 19.00 (prenotazione consigliata allo 075.5716181). Alle 17.00 invece nuovo appuntamento con i concerti degli studenti al Conservatorio Morlacchi. In programma anche per mercoledì sera la jam session da Cesarino, a partire dall'una di notte.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell'Umbria l'appuntamento è con Daniele Di Bonaventura e il suo progetto Band'Union, quartetto che si muove tra jazz, tango, musica contemporanea e improvvisazione seguendo la via tracciata dal celebre pianista, bandoneonista e compositore. Da non perdere nemmeno l'appuntamento delle 17.00 al Teatro Morlacchi dove il sassofonista russo Igor Butman si esibirà insieme alla The Moscow Jazz Orchestra, che al suo interno vanta la presenza di vere e proprie star come il pianista e cantante Oleg Akkuratov. Alle 19.00 da Umbrò esibizione della clarinettista Anat Cohen in duo con il virtuoso della chitarra a 7 corde Marcello Goncalves; stesso palco, ma alle 22.00, per il duo carioca Yamandu Costa e Guto Wirtti.



Una ventata "New African Jazz" soffierà sull'arena Santa Giuliana grazie all'americana, ma di origini ugandesi, Somi: vissuta tra New York, Lagos e lo Zambia, è da molti considerati un'erede di Miriam Makeba nonché valida artista sulle tracce di Dianne Reeves, Nina Simone e Dee Dee Bridgewater. Il suo disco Petite Afrique ha vinto l'anno scorso il NAACP Image Award come "Outstanding Jazz Album". Dopo di lei salirà sul palco il cantante londinese Benjamin Clementine, uno degli artisti più imprevedibili e carismatici della sua generazione. A soli 30 anni e con appena due album in studio si è già ritagliato un posto importante nell'attuale panorama della musica d'autore.

Ricordiamo che il concerto 'round midnight al Morlacchi con il trio di Brad Mehldau è stato purtroppo annullato.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Fino al 22 luglio il MiniMetrò prolungherà l'orario di apertura con corse regolari fino all'1.45. Le linee autobus notturne "Gimo" a partire da oggi e fino a sabato prevedono l'ultima corsa alle 2.00 di notte.

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.

