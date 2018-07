di Michele Bellucci

PERUGIA - L'edizione numero 45 di Umbria Jazz sta regalando grandi emozioni e non poche sorprese, grazie soprattutto ai tanti eventi nelle location alternative all'Arena. Per non perdere gli appuntamenti migliori, ecco la guida alla giornata di martedì 17 luglio.



GLI EVENTI GRATUITI

Immancambili e imperdibili le street parade dei Funk off lungo Corso Vannucci, con partenza da Piazza Italia e arrivo in Piazza IV novembre: anche oggi la prima è prevista alle 11.30 mentre l'altra sarà alle 18.30. Il Conad Stage dei Giardini Carducci proporrà musica no-stop a partire dalle 13.00 con il Claudio Jr De Rosa Quartet, poi il trio del pianista Ergio Valente (16.00), Snips (17.30), Bob Malone Band (19.00), ancora Claudio Jr De Rosa Quartet (20.30), The New Orleans Mystics (22.00), Bob Malone Band (23.30) e chiusura con il trascinante Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (01.00). L'altro stage con concerti gratuiti è quello di Piazza IV Novembre dove si esibiranno alle 19.00 la El Cerrito High School jazz band (19.00), Huntertones (21.00) e la new entry Con Brio, direttamente da San Francisco (23.00).

Gratuito anche l'appuntamento alle 17.00 al Conservatorio Morlacchi, con i concerti degli studenti, coordinati e accompagnati dai docenti jazz. Da segnalare alle 13.00 alla Bottega del Vino il "jazz lunch" con il trio manuche Accordi Disaccordi e l'aperitivo con il Max Gallo Quartet alle 19.00 (prenotazione consigliata allo 075.5716181). Anche il martedì si può tirare fino a tardi grazie alla consueta jam session da Cesarino (a partire dall'una di notte).



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Primo appuntamento della giornata alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell'Umbria con il pianista e scrittore Ethan Iverson, dal 2001 e fino all’anno scorso membro dei Bad Plus, trio che calcò il palco di Uj accanto a Joshua Redman (e non a caso anche lui sarà oggi in città). Alle 17.00 al Teatro Morlacchi Emanuele Cisi, Dino Rubino, Rosario Bonaccorso e Adam Pache presenteranno il loro omaggio a Lester Young, "No Eyes-Meditations around Prez": per celebrare il grande sassofonista, una delle leggende della storia del jazz, Cisi ha messo in piedi uno spettacolo caratterizzato da eleganza e sensibilità. Alle 19.00 ci si sposta da Umbrò per l'esibizione del duo brasiliano formato da Yamandu Costa e Guto Wirtti; sullo stesso palco alle 22.00 altro live da non perdere, quello della clarinettista Anat Cohen in coppia con Marcello Goncalves.

All'arena Santa Giuliana è invece la notte dei Chainsmokers, duo americano che sta facendo parlare di sé a livello internazionale e che si esibirà a Perugia per la loro unica data estiva in Italia. Sebbene il loro stile sia ben più vicino al pop che al jazz, la presenza nel cartellone di Andrew Taggart e Alex Pall non risulta essere in contrasto con lo spirito di apertura di Uj verso nuove tendenze musicali.

Nel frattempo, alle 22.00 al Morlacchi, il gradito ritorno di Joshua Redman che sarà ospite del quartetto di Billy Hart, geniale batterista classe 1940.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Fino al 22 luglio il MiniMetrò prolungherà l'orario di apertura con corse regolari fino all'1.45. Le linee autobus notturne "Gimo" saranno attive fino alle 2.00 di notte solamente da mercoledì 18 a sabato 21 luglio.

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA