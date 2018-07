di Michele Bellucci

PERUGIA - E' davvero fitto il programma di concerti di questo lunedì. L'edizione numero 45 di Umbria Jazz è pronta ad entrare nel vivo dopo un primo weekend decisamente positivo.



GLI EVENTI GRATUITI

Dopo la prima street parade dei Funk off lungo Corso Vannucci (una alle 11.30, l'altra alle 18.30), ai Giardini Carducci si comincia con la consueta rassegna di live no-stop: Snips (13.00), Offset quartet (16.00), Claudio Jr De Rosa Quartet (17.30), Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (19.00), Huntertones (20.30), quindi i bis di Claudio Jr De Rosa (22.00), Rockin' Dopsie (23.30) e Huntertones (1.00). Intanto nel pomeriggio appuntamento alle 17.00 al Conservatorio Morlacchi dove andrà in scena il primo concerto degli studenti, coordinati e accompagnati dai docenti Alessandro Bravo, Roberto Grisley, Angelo Lazzeri, Massimo Morganti, Alessandro Paternesi, Mario Raja, Marta Raviglia, Mirco Rubegni e Ferruccio Spinetti.

In Piazza IV Novembre sono invece attesi la Philadelphia jazz orchestra (19.00), Bob Malone Band (21.00) e The New Orleans Mystics (23.00).

Inoltre da segnalare i "jazz lunch" (alle 13.00) con il trio manuche Accordi Disaccordi alla Bottega del Vino (prenotazione consigliata allo 075.5716181) e con Rockin' Dopsie and friends a La Taverna (prenotazione consigliata allo 075.5724128); "Assaggi sonori" per bambini in Piazza Italia dalle 14.00 alle 22.00; l'aperitivo con il Max Gallo Quartet alla Bottega del vino alle 19.00; la jam session in chiusura di giornata da Cesarino (dall'una di notte).



I CONCERTI IN PROGRAMMA

La giornata si apre alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell'Umbria con l'omaggio del fisarmonicista Gianni Coscia all'amico Umberto Eco: "La misteriosa fisarmonica della Regina Loana", uno spettacolo tra musica, poesia, storia, ricordi ed echi popolari. Alle 17.00 al Teatro Morlacchi il trombettista sardo Paolo Fresu proporrà il "tributo alla luce" Lumina, un lavoro delicato e suggestivo con Carla Casarano (voce), Leila Shirvani (violoncello), William Greco (pianoforte), Marco Bardoscia (contrabbasso) ed Emanuele Maniscalco (batteria e harmonium). Alle 19.00 il primo appuntamento di Uj da Umbrò, tra le nuove location di questa edizione: on-stage la clarinettista Anat Cohen in duo con il virtuoso della chitarra a 7 corde Marcello Goncalves. Quindi i riflettori si sposteranno sul palco dell'Arena dove questa sera alle 21.00 saliranno per primi gli scozzesi The Young Fathers, premiati tra gli altri con uno Scottish Album of the Year Award e un prestigioso Mercury Prize. Una miriade di riconoscimenti e 11 milioni di dischi venduti per i protagonisti della serata, i padri del trip hop Massive Attack.

Gli organizzatori del Festival hanno scommesso sul fatto che il pubblico previsto lunedì al Santa Giuliana non sia lo stesso potenzialmente interessato al ritorno in città di Kurt Elling, uno dei più grandi cantanti jazz della scena contemporanea; con lui sul palco del teatro Morlacchi alle 22.00 anche la star della tromba Marquis Hill. Stesso orario per un altro live interessante (ma che verrà replicato nei prossimi giorni), quello del duo Yamandu Costa - Guto Wirtti: i due brasiliani si esibiranno da Umbrò con una chitarra a sette corde e un baixolão (chitarra-basso).



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Dal 13 al 22 luglio il MiniMetrò prolungherà l'orario di apertura con corse regolari fino all'1.45. Le linee autobus notturne "Gimo" saranno attive fino alle 2.00 di notte da mercoledì 18 a sabato 21 luglio.

Il Comune ha disposto il divieto d'ingresso dalle 15.00 alle 02.00 nelle aree di massima sicurezza di Piazza IV Novembre e dei Giardini Carducci (ovvero le zone delimitate da transenne) con racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche e oggetti analoghi, oltre a bottiglie e contenitori di vetro o metallo, biciclette, monopattini, droni, apparecchi a controllo remoto, caschi e borse porta-caschi. E' vietato l'ingresso anche con passeggini, carrozzine e animali (anche se condotti al guinzaglio) qualora le Forze di Polizia poste a presidio delle aree riscontrino particolari situazioni di rischio.

