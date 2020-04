© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - «Le aziende hanno bisogno di programmare le riaperture senza trasgredire inconsapevolmente leggi che, a nostro parere, non sono chiare e soprattutto non possono essere interpretabili. Etenendo conto di tutte le misure di sicurezza e le distanze sociali. In caso contrario avremo una nuova pandemia chiamata povertà che il nostro sistema Italiano non conosceva più da tantissimi anni».A lanciare l'allarme è Daniele Francescangeli, segretario dell'Ugl, che ritiene che la fase 2 prevista dal Governo per affrontare l'emergenza Covid-19 sia «piena di ombre e priva di contenuti che non rispettano le differenze dei territori nazionali».Per Francescageli «l'Umbria, ma soprattutto la provincia di Terni, sono state dimenticate. I nostri dati evidenziano, purtroppo, una provincia dove la povertà si è notevolmente accentuata, determinando una forte incidenza in tutte le famiglie. In questo declino nazionale purtroppo tutte le Regioni sono coinvolte, anche la nostra Umbria, nonostante la ricchezza di risorse quali il turismo, l'agricoltura, il manifatturiero e industrie di rilevanza nazionale».Ugl non condivide le misure adottate dal Governo: «Comprendiamo i rischi che potrebbero derivare dall’ulteriore diffondersi della pandemia,. Bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici potranno tornare al lavoro solo dai primi di giugno, molte altre attività non sono state neanche menzionate, ciò significa far saltare intere attività vitali determinando un danno incalcolabile e irreversibile per l’economia regionale».L'Ugl ritiene ci sia troppa incertezza sui tempi e sui modi per l’applicazione della cassa integrazione ordinaria e che manchino all'appello fondi per soddisfare le domande presentate da tutti i lavoratori: «Sono necessarie delle linee guida per dare indicazioni univoche sulla ripartizione delle liquidità e dei finanziamenti - conclude Francescangeli - evitando di arenarsi nella burocrazia che soffoca ogni buon proposito».