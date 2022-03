Ufficio scolastico regionale, il nuovo dirigente è Sergio Repetto

PERUGIA Si chiama Sergio Repetto il nuovo dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico regionale dell’ Umbria. Proveniente dalla Sardegna, dove fino a pochi giorni fa ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale retto da Francesco Feliziani, l’attesissimo neo direttore Repetto è arrivato in Umbria appena due giorni fa ed ha già firmato i suoi primi atti. Si colma così il vuoto lasciato da Antonella Iunti che dal 12 ottobre dello scorso anno ha preso servizio come direttore generale dell’Usr della Calabria, un vuoto che dal 20 ottobre era stato colmato da Alessandra Giuliani dirigente dell’Usp Terni cui era stato dato il potere di firma. Sergio Repetto, 55 anni, una laurea in Scienze politiche ad indirizzo Politico economico avuta con il massimo dei voti e lode all’università di Cagliari, ha una vastissima e qualificata esperienza anche di analista programmatore maturata prima in ambito gestionale sanitario (azienda ospedaliera di Cagliari, Università), quindi all’Inps per poi approdare ai ruoli di dirigente dello Stato. Il suo curriculum vitae nel mondo della scuola inizia in Sardegna nel 2010 con la direzione e coordinamento dell'Ufficio 5° Ambito Territoriale di Cagliari, poi è dirigente anche dell’Ufficio territoriale di Sassari e nel 2015 è reggete dell’Usr fino alla nomina del titolare. L’arrivo di Repetto in Umbria è stato accolto con viva soddisfazione dal mondo della scuola che in questo periodo è alle prese con importanti operazioni riguardanti gli organici, i movimenti del personale, non ultima quella dei Dsga (l’avviso di mobilità è il primo atto firmato) e più avanti dei dirigenti scolastici