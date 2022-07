"Ufficio istruzione e università: la Provincia di Terni reintegri il personale dopo i pensionamenti"

Potenziare il personale dell'ufficio istruzione, università e pari opportunità. E' quanto chiede il gruppo consiliare di minoranza “Nuova Provincia Terni” in un'interrogazione all'ente di Palazzo Bazzani.

Il gruppo ricorda che questo ufficio «ha sempre provveduto alla definizione dei piani provinciali secondo le modalità e i criteri indicati dalle linee guida regionali e nei termini previsti sulla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per la definizione del piano regionale di programmazione».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Explora Narni: il 30 e 3 luglio un'iniziativa di 20 ore alla...

Nuova Provincia Terni rileva che «da settembre 2022 si dovrà ottemperare alla nuova programmazione per l’anno scolastico 2023/24 e che le procedure sia amministrative che tecniche assumono un ruolo primario di iter procedurale con tutte le scuole del territorio provinciale di ogni ordine e grado ai fini della definizione del nuovo piano provinciale anno scolastico 2023/24 dice ancora il gruppo di opposizione che ricorda anche tutte le competenze di questo ufficio».

«Appare pertanto del tutto inadeguata - sostiene il gruppo - la struttura organizzativa dell’ufficio istruzione della Provincia di Terni in termini di personale non riassegnato dopo i diversi pensionamenti, anche in considerazione delle diverse richieste avanzate dalla responsabile relativamente al fabbisogno di personale, e che tale situazione persiste da diversi mesi dal momento che è stata anche oggetto di riflessione dal novembre 2021 anche nella precedente amministrazione. A più di sei mesi dall’insediamento della nuova amministrazione la situazione è rimasta invariata e la responsabile nonostante i solleciti e le comunicazioni inviate non ha avuto alcun riscontro di unità operativa (collaboratore) che le sia di supporto».

II gruppo chiede quindi alla presidente della Provincia su come intende far fronte a questa situazione; la tempistica; e sollecita una tempestiva integrazione di personale.