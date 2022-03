Ucraina, gli umbri offrono ai profughi le loro case

PERUGIA - Cibo, medicine, vestiti e prodotti per l'infanzia. Ma soprattutto il bene più caro a chiunque, figuriamoci a chi scappa delle bombe che devastano case e certezze: un tetto sulla testa. È quello che in sole 24 ore giorni almeno venti persone hanno offerto ai profughi fuggiti dalla guerra in Ucraina. Offerte di case da mettere a disposizione arrivate per telefono in un solo giorno a don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve. Offerte di case di umbri e perugini che lui, sempre col sorriso e la voce piena d'amore, commenta così: «È bellissimo».

«Stiamo assistendo – ha spiegato - a una vera e propria gara di solidarietà e condivisione umana e cristiana non solo messa subito in atto dalla comunità ucraina presente nella nostra regione, ma dalle nostre famiglie perugine». E mentre continuano gli arrivi, soprattutto di donne e bambini, ospitati al momento nelle case di parenti e amici sotto la guida, a Perugia, del prete della chiesa della Madonna delle Grazie di via Caprera, don Vasilj Hushuvatyy, «l’accoglienza messa in campo dalla chiesa diocesana di Perugia-Città della Pieve – prosegue don Marco - è duplice. Una è affidata alla nostra Caritas, in alcune delle sue strutture di ospitalità, già collaudate durante l’emergenza acuta della pandemia, e negli alloggi messi a disposizione da perugini, che possono accogliere nel medio periodo alcune decine di nuclei familiari. L’altra è gestita dall’altrettanto collaudato “Progetto diocesano per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale”, che si occuperà di ospitare gli ucraini segnalati dalla prefettura di Perugia».

LA SOLIDARIETÀ

Intanto in tutta la regione si moltiplicano le iniziative di solidarietà, dal semplice ma eloquente appoggio – come la torre civica di Città di Castello illuminata ieri sera con i colori giallo e blu dell’Ucraina, con tanto di veglia di preghiera e fiaccolata – fino agli aiuti concreti. Per esempio quelli delle farmacie umbre che hanno subito risposto presente alle richieste di soccorso. Federfarma e Assofarm Umbria hanno infatti deciso di avviare una raccolta di medicinali di prima necessità che saranno consegnati al comitato regionale umbro della Croce Rossa Italiana, che provvederà nei prossimi giorni a recapitarle in Ucraina. lNelle farmacie aderenti all’iniziativa i cittadini potranno acquistare i farmaci senza ricetta di cui è stato richiesto l’invio, come antidolorifici, antinfiammatori e antipiretici destinati a chi in questo momento ne ha maggiore necessità.

In tanti, poi, stanno organizzando raccolte viveri, ma anche di vestiti e beni di prima necessità: oltre il Comune di Perugia che sta coinvolgendo anche le scuole, si segnala l'iniziativa dell'associazione Natura Urbana che nell'ecomodulo del parco Chico Mendez promuove ancora per oggi e domani una raccolta di materiale da destinare alla comunità ucraina e ai suoi profughi. Disinfettanti, latte, alimenti a lunga conservazione, cerotti, pannolini e abbigliamento da consegnare al presidente Daniele Ercolani e a Lorenzo Salvi dalle 15 alle 19.

IL COMUNE E IL CARDINALE

E oggi, non solo il Comune di Perugia aderisce alla Giornata di digiuno per la pace indetta da Papa Francesco, con il sindaco Andrea Romizi che parteciperà all’appuntamento promosso in piazza della Repubblica, alle 12, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Tavola della Pace e Articolo 21 -, ma poi si recherà alle 15 in visita alla chiesa greco-cattolica ucraina di via Caprera 19. Esattamente dove il cardinale Gualtiero Bassetti avvierà la Quaresima con le celebrazioni del Mercoledì delle ceneri. «Ci apprestiamo a vivere la Quaresima segnata da una guerra che potrebbe rivelarsi una catastrofe per l'umanità intera. Con nel cuore questa immensa sofferenza per le tante vite spezzate in Ucraina, ma anche di speranza affinché si spengano al più presto i fuochi di guerra».