BASTIA UMBRA - È stato investito e ucciso dopo una rissa, consumata fuori da un locale notturno. La tragedia si è consumata nella notte di ferragosto, poco prima delle 4, e a perdere la vita è stato un ragazzo di 25 anni, residente a Spoleto . Secondo una prima ricostruzione, due comitive di ragazzi sarebbero venute alle mani, probabilmente per futili motivi, nei pressi del locale in cui avevano trascorso la serata. Il 25enne, a terra ferito, sarebbe stato poi investito - a quanto sembra due volte - dall'auto in fuga, con a bordo la comitiva avversaria. Sul posto i carabinieri di Assisi, guidati dal comandante Marco Vetrulli.in aggiornamento