L'oasi di Alviano paradiso degli uccelli. Il Wwf: «Speriamo di riaprire presto a famiglie e appassionati»

ALVIANO - La natura continua a stupire all', dove proseguono gli avvistamenti di uccelli rari.Da due giorni 15hanno infatti deciso di sostare nella riserva.A segnalare la loro presenza èresponsabile dell'oasi.Trampoliere dell'ordine dei ciconiformi, il mignattaio, specie rarissima, in Italia è presente in modo molto localizzatoe con popolazioni piuttosto ridotte. Tra le peculiarità di questa specie - spiegano dal Wwf - risalta il lungo beccoincurvato verso il basso, talmente prominente da permetterle di procacciarsi facilmente il cibo, camminando sull'acqua della palude.Oltre al becco, il mignattaio si fa notare anche per il particolare piumaggio, per lo più nerastro, ma con ampiesfumature cromatiche sul dorso, riflessi metallicì che risaltano alla luce del sole. "Il nostro augurio - dice Alessio Capoccia - è che al più presto le famiglie e gli appassionati possano tornare a godere di queste straordinariebellezze".