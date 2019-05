Ubriaco e pericoloso allontanato da Perugia per tre anni dopo aver creato problemi a Fontivegge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – Ubriaco e pericoloso in forza dei fumi dell’alcool è stato allontanato da Perugia, con foglio di via obbligatorio emesso dal questore, da Perugia. Il provvedimento è stato consegnato ad un ucraino 40enne risultato avere – come spiega una nota della polizia - precedenti per ubriachezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre a reati contro la persona, senza residenza né fissa dimora e senza alcuna attività lavorativa. L’uomo, stando alla ricostruzione della vicenda, si era reso protagonista, nel quartiere Fontivegge, di un episodio nel quale, completamente ubriaco, entrava in un bar pretendendo la somministrazione di un caffè. Nella circostanza è stato allontanato dal locale grazie all’intervento di un dipendente e dell’altro titolare dell’esercizio, venendo successivamente rintracciato dalle forze dell’ordine e sanzionato in via amministrativa per lo stato di ubriachezza.