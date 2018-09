Ultimo aggiornamento: 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna buona notizia da Roma questa mattina per i tifosi della Ternana. Il tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato le istanze cautelari della Pro Vercelli in merito ai ricorsi sulle decisioni di inammissibilità e improcedibilità del Collegio di garanzia dello sport del Coni. Presidente del collegio giudicante Germana Panzironi.Quindi domani niente udienza davanti al colelgio di garanzia del Coni, mentre ci sarà quello del Tribunale nazionale federale (alle ore 14.30). Sembra quindi scontato che nel frattempo la Ternana farà il suo esordio nel campionato di serie C con il Vis Pesaro. Anche se per gli avvocati che tutelano al Ternna potrebbe esserci un'altra porta aperta: embra, infatti, che il dcreto del Tar, nella stesura, non escluda il fatto che il Collegio di garanzia del Coni possa comunque ancora esprimersi in merito. Ma questo è un punto che va ancora approfondito.