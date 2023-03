Tutto pronto a Orvieto per la cerimonia di consegna del "Pialletto d'Oro" edizione 2023

Dopo l'edizione dello scorso anno in cui furono consegnati anche i premi che la pandemia nel 2020 e nel 2021 non permise di assegnare, torna a rispettare la tradizione il “Pialletto d'Oro” che a Orvieto da ben 38 anni celebra l'artigiano dell'anno in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe, patrono della città e degli artigiani.

L’appuntamento, per l'evento targato Cna - Conferedazione Nazionale dell'Artigianato - Orvieto, è fissato per giovedì 16 marzo a partire dalle ore 18 nella sala consiliare del comune, per premiare l’artigiano dell’anno con il “Pialletto d’Oro” realizzato dal maestro orafo orvietano Fabrizio Trequattrini.

Oltre al Pialletto, come da tradizione, verranno conferiti altri due riconoscimenti il premio “Artigiano ad Honorem” intitolato dal 2014 alla memoria di Renzo Anselmi, artigiano e dirigente Cna, e il premio speciale alla carriera. La manifestazione, organizzata da Cna Umbria e patrocinata dal comune di Orvieto, ospiterà anche due altri riconoscimenti: su iniziativa della famiglia Conticelli e con il patrocinio Cna, verrà attribuita una borsa di studio intitolata all’indimenticato mastro artigiano del ferro battuto, Marcello Conticelli e promossa dal comune di Orvieto, sarà consegnata una targa alla “Bottega Antica”, un riconoscimento dedicato alle attività storiche della città.

«Torna puntuale la cerimonia di consegna del “Pialletto d’Oro”, diventato una tappa fissa all’interno delle celebrazioni per un altro artigiano d’eccellenza, San Giuseppe - così Gianluca Mancinetti, presidente territoriale Cna. L'artigianato è cambiato dal giorno in cui il premio venne istituito, di pari passo con le trasformazioni che hanno investito la tecnologia e la società – afferma - ma il talento resta intatto e va onorato».

All’evento interverranno il vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, mons. Gualtiero Sigismondi e i sindaci di Orvieto e Porano, Roberta Tardani e Marco Conticelli mentre la Cna sarà rappresentata dal presidente territoriale, Gianluca Mancinetti, dall’imprenditore e membro della presidenza regionale, Ciro Schiaroli, e dal direttore regionale, Roberto Giannangeli. A coordinare i lavori sarà il referente politico sindacale territoriale della Cna, Claudio Pagliaccia.

Il Pialletto 2022 fu consegnato al falegname Danilo Ermini (nella foto) mentre il riconoscimento alla "Bottega Antica" andò al pasticcere Adriano Di Mario.