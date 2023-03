Tutto pronto per la XVI edizione del Concorso delle Pizze di Pasqua orvietane

«Avete cominciato a preparare gli ingredienti? I forni sono tutti funzionanti?» Alessandro Li Donni, presidente dell'associazione “Club Amici della Stampa” torna a lanciare l'appello a partecipare alla XVI edizione il Concorso delle Pizze di Pasqua orvietane.

«La XVI edizione del Concorso delle Pizze di Pasqua orvietane, in questa edizione – continua il presidente - è dedicata esclusivamente ai prodotti “amatoriali” e a chi, nelle proprie cucine orvietane ogni anno, ormai per tradizione, ha piacere a creare la propria pizza di Pasqua».

L'evento vede la collaborazione di Slow Food Orvieto e dell'associazione Cenacolo gastrosofico italiano “Pier Luigi Leoni”. A giudicare le pizze saranno alcuni dei professionisti della pasticceria orvietana, che insieme al resto dei “giurati”, tra cui anche alcuni soci del Club, anche quest'anno si impegneranno per eleggere la pizza più buona di tutte tra le salate e le dolci che vorranno partecipare.

La cerimonia di premiazione della Pizza salata e di quella dolce “più buona” si terrà sabato 1° aprile a Orvieto, “Sala di Tonino” (via Cipriano Manente, accanto alla Chiesa di Sant'Andrea) alle 19, al termine della premiazione le pizze, tutte, saranno offerte in degustazione. Le Pizze potranno essere consegnate giovedì 30 marzo dalle 10 alle 19 al Bar Montanucci. La giuria si riunirà per l'assaggio e le votazioni in seduta pubblica venerdì 31 marzo dalle 15,30 alle 19 al Bar Montanucci. Inoltre, sempre sabato 1° aprile, dalle 16 alle 17, al Bar Montanucci, gli chef Maurizio Di Mario della Pasticceria “Adriano” e Francesco Notazio della Pasticceria “Montanucci” terranno una lezione gratuita dal titolo “"Lieviti e Pasta Madre: difficoltà e benefici". All'evento, con diritto di prelazione per i soci della associazione “Club Amici della Stampa”, potranno partecipare massimo 30 persone, con prenotazione obbligatoria.

Regolamento

COME PARTECIPARE:

Il Concorso, in questa edizione 2023, è riservato esclusivamente alle pizze amatoriali ed è diviso in due sezioni: “Pizze Dolci” e “Pizze Salate”.E' possibile partecipare sia per la categoria “Pizze Dolci” sia per la categoria “Pizze Salate”. E' possibile partecipare con una sola pizza per ciascuna categoria. La pizza, o le pizze se si partecipa a entrambe le sezioni, deve essere intera e imbustata in materiale per alimenti trasparente, deve essere corredata dalla lista ingredienti usati (non occorre la grammatura, ma è indispensabile, pena l'esclusione, la lista), e non deve recare alcuna dicitura che possa far individuare la provenienza. Ogni pizza al momento della consegna sarà contrassegnata da un numero identificativo, in una apposita lista sarà preso nota della corrispondenza della provenienza. Il/La partecipante non sarà messo a conoscenza del numero a lui/lei assegnato.

CONSEGNA delle PIZZE:

Recapitare le pizze presso il Bar Montanucci, a Orvieto, nella giornata di giovedì 30 marzo, dalle 10 alle 19.

GIURIA:

La Giuria, la cui composizione sarà annunciata nei prossimi giorni, si riunirà in seduta pubblica, venerdì' 31 marzo presso il Bar Montanucci, a Orvieto. Sarà possibile osservare i lavori di giuria ma non sarà permesso intervenire in alcun modo, né assaggiare le pizze.

EVENTO COLLATERALE:

Sabato 1° aprile alle 16, e fino alle 17, al Bar Montanucci, gli chef Maurizio Di Mario e Francesco Notazio terranno una lezione sui lieviti e pasta madre. La partecipazione è gratuita ma sottoposta a prenotazione (massimo 30 persone) con prelazione da parte dei soci dell'associazione Club Amici della Stampa.

PREMIAZIONE E DEGUSTAZIONE:

Le pizze vincitrici saranno premiate sabato 1° aprile alle 19, alla “Sala di Tonino” in via Cipriano Manente, (accanto alla Chiesa di Sant'Andrea), dopo la premiazione le pizze in concorso saranno offerte in degustazione.

Nel corso della premiazione e della degustazione sarà possibile iscriversi alla associazione e partecipare a una lotteria. Parte del ricavato sarò devoluto a Occ - Orvieto contro il Cancro.

Info e prenotazioni: clubamicistampa@gmail.com o 3474182090