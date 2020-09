Tutti a tavola già dal primo giorno. Attivo a Orvieto il servizio mensa scolastica

Qualche piccolo accorgimento in più, e a Orvieto è andato in archivio anche il primo servizio mensa dell'anno scolastico. Tutte le operatrici-mensa erano presenti nei vari plessi in cui è previsto il servizio di refezione scolastica e il primo pasto, fonte di altra ansia da Covid per i genitori, ha visto tutto andar liscio.

"Ovviamente le regole sono cambiate - spiega l'operatrice Chiara - dobbiamo fare pià attenzione, sia nella distribuzione sia nel ritiro dei piatti, ma i bimbi sono sempre pronti ad accogliere ogni novità piu di noi adulti. I bimbi mi aspettavano con gioia fuori della porta della mensa, finalmente dopo sette mesi hanno potuto nuovamente pranzare con i loro amici. Anche se distanziati.

Purtroppo non posso piu aiutarli a mangiare, non posso fargli una piccola coccola, ma loro tutti felici e sorridenti si sono seduti ed hanno mangiato con la stessa felicità di quando fai le cene di classe con i tuoi vecchi compagni."

Il menù di oggi, lunedì 14 settembre, prevedeva pasta con pomodoro e tonno, formaggio, pomodori e per frutta oggi una pera.

