Domenica 3 Ottobre 2021, 09:04

Tutti matti per i funghi. «Ma questa stagione è anomala - esordisce il micologo Enrico Bini ex responsabile micologico dell'Usl2- le condizioni climatiche non ne hanno favorito la crescita. Per i funghi della macchia mediterranea dovremmo aspettare le piogge». L'apertura della stagione dei funghi quindi? No certo, nel frattempo si può ancora approfittare dei miceti invernali come i sanguinelli, i licinetti e le morette che si troveranno fino ad ottobre inoltrato, con la speranza della pioggia che darebbe la possibilità ai funghi stagionali di venire in superficie. Quali i posti migliori per riempire il cestino? «Certamente afferma Enrico Bini- le zone di Torremaggiore, dei Prati di Stroncone, la faggete di Polino e tutte le montagne della Valnerina ternana». Pochi li conoscono ma i funghi di pioppo possono diventare un'alternativa per i ricercatori delle specie tradizionali. Vengono chiamati funghi parassiti ma sono degli ottimi prodotti commestibili «basta togliere il gambo un poco duro», consiglia il micologo. Di questa specie se ne trovano anche in questo periodo, crescono nelle zone umide sul tronco tagliato, appunto dei pioppi, da qui il loro nome. I raccoglitori hanno la possibilità di usufruire del servizio gratuito da parte di esperti micologi dell'Usl al fine di evitare danni alla salute ed intossicazioni che, in alcuni casi, possono rivelarsi anche letali. Dal primo ottobre l'azienda sanitaria ha attivato sul territorio postazioni per il controllo gratuito dei funghi. I punti di controllo dell'Uls: distretto di Terni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la sede dell'ispettorato micologico di via Bramante, posto al piano terra negli uffici ex Dogana nuova sede. Il sabato, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso la sede dell'ispettorato micologico di a Terni, posto al piano terra negli uffici ex Dogana. Dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 presso il nuovo mercato coperto di largo Manni a Terni. Distretto di Narni e Amelia: sede del dipartimento di prevenzione di piazza Augusto Vera ad Amelia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 13.45. Distretto di Orvieto: presso la sede del dipartimento prevenzione di via Postierla a Orvieto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 9.30. Distretto della Valnerina: sede del dipartimento prevenzione di viale dell'Ospedale (ex campo sportivo comunale (in container) nel giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00. Inoltre è sempre attivo il servizio di pronta disponibilità micologica dalle ore 20.00 alle 8.00 anche per i giorni prefestivi e festivi. interventi a casi di sospetta intossicazione da fsu chiamata dei centralini dell’ospedale di Terni e presidi della stessa Usl. «Fare sempre controllare i funghi- consiglia Bini- è una sicurezza anche per i più esperti ricercatori, tanto più che il servizio è gratuito. Lasciate perdere i controlli empirici dei nostri antenati».