Tutti pazzi per il padel, lo sport in sicurezza: arrivano due nuovi campi

CORCIANO - Il Quasar Village sarà il primo centro commerciale in Italia ad ospitare campi da padel. Sabato 14 novembre si apre, infatti, l’attività dell’impianto sportivo con due campi dedicati al gioco che sta appassionando persone di tutte le età. Posizionati nel piazzale esterno del Quasar, i campi di padel sono frutto della collaborazione tra PAC 2000A Conad, proprietaria del centro commerciale, e Qua Gioco - Tennis Club Chiugiana. Saranno aperti sette giorni su sette su prenotazione e secondo le normative vigenti legate all’evoluzione della pandemia da Covid-19 in atto (per informazioni e prenotazioni contattare il numero 338.6020189 o scrivere una mail a quasar@quagioco.it).

«Essere vicini al mondo dello sport – ha dichiarato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village – fa parte della nostra attività perché condividiamo i valori positivi che esso trasmette. Siamo un centro commerciale sempre attento e vicino al territorio, accogliamo migliaia di persone a cui cerchiamo di proporre servizi sempre nuovi, al passo con i tempi. Lo shopping è solo una delle esperienze che il visitatore può vivere al Quasar Village». «Oltre allo spazio per l’installazione dei campi di padel – ha spiegato Roberto Tenerini, presidente del Tennis Club Chiugiana –, il Quasar Village ha messo a disposizione i locali spogliatoio e docce per permettere agli atleti di utilizzare la struttura come all’interno di un centro sportivo, al momento non utilizzabili a causa delle restrizioni imposte. Questa nuova esperienza è stata possibile grazie alle sinergie messe in campo e alla combinazione operativa tra soggetti che insieme all’amministrazione comunale hanno a cuore lo sport in tutte le sue declinazioni. All’interno dei campi si può giocare in tutta sicurezza, lo raccomandiamo alle persone di tutte le età, a chi vuole fare attività fisica, vivere con spensieratezza i momenti liberi di una giornata e condividere momenti di vita sociale con gli amici e con la famiglia».



