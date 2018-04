Tutti pazzi per la Vespa, a Foligno c'è Arte in Moto e il raduno nazionale

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - L’unione tra due realtà per far conoscere il territorio e le sue bellezze, attraverso un mezzo di trasporto che ha fato la storia d’Italia: la Vespa. E’ il senso che riassume la quarta edizione di arte in moto, da poco inaugurata, e che coinvolge il Rotary Club di Foligno, guidato dal presidente Salvatore Ferocino, e l’Afas che ha in Marco Tomassini il suo vertice. Punto focale delle’vento è il foyer dell’ex Teatro Piermarini, in Corso Cavour appunto a Foligno dove è stata allestita una mostra d’arte che consente ai visitatori di ammirare splendidi esemplari della Vespa nazionale e anche opere d’arte realizzate, sul tema, con pittura ad olio e creazioni dedicate alla due ruote a motore per eccellenza, prodotte da abili mani d’artista modellando una retina metallica. In questo speciale contesto c’è pure una parentesi di solidarietà attraverso un service del Rotary. Con un piccolo dono, destinato ai ragazzi con disabilità, i visitatori riceveranno in regalo un gadget Vespa che significherà il loro sostegno al progetto. Nell’edizione dell’evento del 2017 ci sono stati, certificati dalle firme, qualcosa come 2mila visitatori, cui si va ad aggiungere il numero indefinito di quanti hanno visitato la mostra senza però lasciare un segno della loro passaggio. Negli spazi dell’ex Piermaini espongono gli artisti Maria Leonardi, Donatella Marraoni, Anna Maria Orazi, Valentina e Gildo Tomassini, Fausto Bonci, Carlo Nicolini, Laboratorio Pittorico Espressivo Girasole Terni (Fabrizio Morini, Fabrizio Cavallari, Cinzia Venturini). La voglia di far scoprire il territorio attraverso la Vespa, una idea italiana che ha motorizzato letteralmente il mondo, passa anche per la quarta Rievocazione Storica Circuito Foligno e Raduno Nazionale Vespa. L’appuntamento è per domenica 8 in via Mezzetti. Trattandosi di un evento nazionale sono attese almeno 200 esemplari di Vespa. L’appuntamento è per le 8. Dopo le procedure di iscrizione si partirà attraverso un percorso turistico combinato alla rievocazione storica del Circuito di Foligno. Percorso che porterà i partecipanti da Foligno a Spello, Collepino, quindi a Valtopina e a Novera Umbra, realtà da dove si ripartirà alla volta di Foligno con un complessivo di circa 50 chilometri, A fare da cornice all’evento ci saranno le auto d’epoca di Afas Foligno e dell’Araci (Associazione Rotariana Auto Storiche). Arte in Moto proseguirà fino al 15 aprile con una parentesi di gala, il 14. In quella occasione il Delfina Palace Hotel ospiterà una serata di gala chesi articolerà in una conviviale del Ratary Club Foligno cui parteciperanno gli artisti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e la presenza dei soci fondatori dell’Afas, sodalizio che quest’anno festeggia i 30 anni dalla sua fondazione che risale al 1988. Un impegno importante, quello intorno alla Vespa che vede Foligno, col suo vespa Club già in prima linea dal 1950. Il Vespa Club Foligno sarà guidato fino al 2020 da Marco Tomassini, cui s’affianca il vicepresidente Leonardo Angelucci, il segretario Marco Andrea Tomassini, e i consiglieri Paolo Tomassini, Sergio Giustozzi, Cinzia Vitali, Renzo Recchioni, Stefano Colonia. Arte in Moto vede come comitato organizzatore il Rotary Club Foligno e l’Afas (Associazione Folignate Auto-Moto Storiche) e gode del patrocinio del Comune di Foligno, del Vespa Club Italia e dell’Asi.

Martedì 3 Aprile 2018



