Tutti pazzi per la Fulginiumarathon. Partenza col botto: in centinaia a camminare a Colfiorito sull'Appennino di Foligno

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Numero zero col botto. Funziona il progetto Fulgiunium Marathon che domenica ha celebrato la sua prima ediuzione,appunto la numero zero, che è andata ben oltre ongi più rosea aspettativa degli organizzatori. Sono state infatti oltre 600 le persone che si sono iscritte e che provengonoda tutta Italia, dal Trentino alla Puglia. Fondamentale è stato il ruolos volto dagli organizzatori, con il Cai Foligno in prima fila, e con la collabroazione del Parco di Colfiorito, della Fie Valle Umbra Trekking, della Fie Arci Bagnara e Orme Camminare Liberi. «Siamo più che soddisfatti - spiega Paolo Gubbini, consigliere comunale con delega al Parco di Colfiorito - soprattutto perchè nonostante l'inclemenza del meteo, la manifestazione è pienamente riuscita. L'offerta dei tre percorsi con diverse lunghezze da coprire e diverso approccio di difficoltà ha consentito di potrer accogliere partecipanti con vari gradi di preparazione. Voglio inoltre ricordare che anche questo evento porta turisti a Colfiorito e nelle aree limitrofe. basti pensare che le stutture ricettive di zona hanno in più casi registrato il sold out. Quello di domenica è il primo dei grandi eventi organizzati per il periopdo estivo. Ci sarà poi il 10 giugno la Pale Ultra Trail, evento competivo, e quindi lo Sky Runner che partirà da Foligno e prevede due percorsi uno da 23 a l'altro da 53 chilometri. Quest'ultimo evento sta già facendo registrare importanti numeri a livello di prenotazioni da tutta Italia. Non va poi dimentica il campionato nazionale di Marcia di Regolarità Alpina, che per la prima volta giungerà in Umbria, l'1 e il 2 settembre, e vedrà la presenza di 400 atleti che vengono in prevalenza dalle regioni del Nord - conclude - come Piemonte Lombardia e Veneto».

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA