Tutti già con le valigie, destinazione: Umbria

Splende il sole sull’Umbria e tornano le prenotazioni nelle strutture ricettive. Già da qualche settimana iniziano a rivedersi i primi turisti girare nelle città d’arte, in particolar modo nei fine settimana. Tutti, o quasi, italiani, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente.

TEMPO DI VALIGIE

Segno che l’attrattività delle bellezze del territorio non si è affievolita, dopo le tante difficoltà dell’epidemia da Covid. Ma per molti non è ancora tempo di fare le valigie e partire, come dimostra il basso numero di prenotazioni nelle strutture ricettive umbre. Eppure una debole ripresa si intravede all’orizzonte.

A PERUGIA

Nel capoluogo di regione, oramai da qualche giorno, si tornano a vedere i turisti per il centro storico e nei musei cittadini. Ma gli albergatori iniziano a respirare un’aria positiva. «Stanno arrivando le prenotazioni per l’estate 2021 – spiega Andrea Valigi, direttore dell’hotel Sangallo a Perugia, nella centralissima via Masi - , ma il problema è ora: lavoriamo nell’ottica di una occupazione dei mesi di maggio e giugno del 25% contro l’80% degli altri anni. Mancano gli stranieri e il numero rappresentato dai gruppi organizzati che, forse, rivedremo solo da settembre. Insomma, una estate un po’ in sviluppo e dove anche il coprifuoco scoraggia un po’ il turista a muoversi».

A SPOLETO

Gli albergatori della città del Festival dei Due Mondi sono pronti alla griglia di partenza in attesa della vera ripartenza, come ha spiegato Filippo Tomassoni, titolare dell’hotel Clitunno a Spoleto. «I numeri non si stanno ancora muovendo, avremo una situazione più chiara a giugno, come l’anno scorso. Mentre siamo in attesa dei turisti stranieri, il mercato italiano si sta muovendo con molta cautela ed esclusivamente nel fine settimana. La nostra struttura ha aperto il 26 aprile ed è stato una ripartenza comprensibilmente solo indicativa. Ora, con gli altri alberghi che aprono, siamo in una fase di assestamento. Molto influisce anche l’orario del coprifuoco, privilegiando i grandi hotel con spazi e servizi, come bar, a discapito dei più piccoli. Come turista non so se andrei qualche giorno in vacanza per poi stare alle 23 ora, ma prima alle 22, in hotel, chiuso nella mia stanza». Tra le note positive, il Festival dei Due Mondi, come spiega ancora da Spoleto Tomassoni. «In quel periodo abbiamo già una programmazione discreta, sia per quanto riguarda gli artisti che per chi viene a vedere i tanti spettacoli».

DAL TRASIMENO

Anche al Trasimeno la situazione sembra essere in sviluppo ma già con qualche risvolto positivo. «Specialmente in questi ultimi due, tre giorni, le prenotazioni si stanno scatenando – spiega Michele Benemio, presidente degli albergatori del Trasimeno -. Questo molto probabilmente per l’allentamento delle misure restrittive, di diminuzione del coprifuoco e ovviamente dall’avanzamento del piano vaccinale un po’ su tutto il territorio. Al Trasimeno ad oggi i campeggi sono quasi tutti aperti e anche gli hotel stanno per inaugurare in anticipo rispetto alle previsioni. Ad oggi le prenotazioni per luglio e agosto stanno andando bene, ovviamente parliamo di turisti tutti italiani, ma si stanno facendo risentire anche gli stranieri. La speranza è che tutto proceda come deve senza intoppi e avere magari un bell’ottobre, così da allungare la stagione il più possibile per recuperare, almeno in parte, quanto perso in questo periodo buio».

DA FOLIGNO

Nella città della Quintana, dopo la tappa della carovana rosa del giro d’Italia, si attende il via ufficiale della stagione turistica. «La caserma Gonzaga e i concorsi - spiega Elisa Cesarini, Federalberghi Foligno - hanno lasciato uno spiraglio di ossigeno alla città e il giro d’Italia ha aiutato, anche se solo per una notte. Speriamo possiamo ricominciare a regime presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA