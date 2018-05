di Michele Bellucci

Il conto alla rovescia è iniziato: questo fine settimana gli amanti del buon bere sono pronti a riversarsi nelle campagne umbre per l'edizione 2018 di Cantine Aperte, con 52 strutture socie del Movimento turismo del vino pronte ad accogliere gli enoturisti. Un'edizione "speciale", tutta dedicata all'abbinamento vino-cibo con cooking show, incontri a tema, degustazioni a base di piatti della tradizione e laboratori per i più piccoli; la migliore enogastronomia locale sarà protagonista accanto alle produzioni vinicole d'eccellenza della regione, con tutte le aree di produzione umbre rappresentate. Sia sabato che domenica non mancheranno naturalmente visite in cantina e ai vigneti, accompagnati da musica e altre iniziative. Per la prima volta, inoltre, le cantine accoglieranno anche agli amici a quattro zampe, cui sarà riservata un'accoglienza speciale in appositi spazi. Torna anche l'enometro, per avere ben chiari i limiti oltre i quali non andare, che comprende una degustazione (sarà poi a discrezione delle cantine organizzare ulteriori degustazioni libere o a pagamento).



Si preannuncia un successo l'iniziativa A Tavola col Vignaiolo, organizzata per questo sabato in 20 cantine, con i vini locali abbinati ai piatti della tradizione umbra. Ad aprire le porte saranno Cantine Goretti e Chiorri a Perugia, Antonelli San Marco, Fongoli, Le Cimate, Perticaia, Milziade Antano Fattoria Collealodole a Montefalco, Lungarotti e Terre Margaritelli a Torgiano, Agricola Palazzone, Tenuta di Salviano, Cantina Poggio Cavallo e Tenuta Vitalonga a Orvieto e Lago di Corbara, Colle di Rocco a Cannara, Cantina Baldassarri a Collazzone, Roccafiore, Tenuta di San Rocco e Fattoria di Monticello a Todi, Madrevite a Castiglion del Lago, Azienda Agricola Pucciarella a Magione. La prenotazione, obbligatoria, si può fare contattando ogni singola cantina o attraverso l'app Squisy. Inoltre, solo domenica, saranno visitabili anche le cantine Castello di Magione, Castello della Sala, Castello Monte Vibiano Vecchio, Barberani, Argillae, Custodi, Falesco, Le Velette, Scacciadiavoli, Vetunna, Terre de Trinci, Broccatelli Galli, Benedetti & Grigi.



Tra le iniziative da segnalare per domenica il live di Baldo&Papero, tra degustazioni e mostre d'arte, da Madrevite; da Chiorri barbecue per il Perù e cocktail a base di vino; da Goretti degustazioni di birra cruda artigianale, giro in elicottero e concerto degli Acusti4; Lungarotti a Torgiano propone laboratori scientifici per i più piccoli in collaborazione con il POST e giro a cavallo; per chi vuole scoprire la vigna a cavallo c'è anche Terre Margaritelli che propone il tour in compagnia dei Cavalieri di Giano; pony e giri in calesse da Saio ad Assisi; domenica da Argillae musica live con i The bus driver is drunk dalle 13.00 alle 17.00; l'Azienda Poggio Cavallo proporrà alle 16.00 di domenica i Jukebox all'esofago; al Castello di Corbara sfida alla ricerca del tartufo con l'Associazione Nazionale Tartufai Italiani, oltre a percorsi per ciclisti tra vigneti e oliveti prima di chiudere con la musica degli sciROCKati; da Palazzone concorso fotografico "Scatta al Palazzone" e dalle 15.30 alle 17.30 concerto dei Bartender feat. Maurizio Catarinelli; un contest fotografico anche da Perticaia, "Instamagnum" per vincere una magnum di Montefalco Sagrantino DOCG; Cogli la prima mela in concerto alla Tenuta Vitalonga; laboratori sul tartufo e sulle erbe spontanee da Zanchi, dove risuonerà lo swing dei The Swing Barriques; da Arnaldo Caprai "flying tasting" per una full immersion nei vini dell'azienda guidati da esperti sommelier e kids area con intrattenimento e giochi per i più piccoli; da Scacciadiavoli dalle 17.00 attesi i Baobab ovvero Gino Giovannelli, Dario Bassolino e Stefano Costanzo; pianobar, spettacoli di imitazioni, esibizione di piccoli ballerini e musica folk-country all'italiana da Dionigi; laboratorio per bambini con animazione e baby dance oltre al sottofondo musicale di Dj Sese a Le Cimate; alla Tenuta Castelbuono interverrà l'associazione I Love Norcia con i prodotti enogastronomici della Valnerina e molte iniziative per i più piccoli tra le quali il tour tra i vigneti in sella agli asinelli; proposte street food da Di Filippo, oltre a street art e spettacoli di giocoleria con l'accompagnamento sonoro di Little Blue Slim e Martin's Gumbo Blues Band; alle Cantine Rialto colonna sonora dal vivo a cura dei Carro Bestiame e angolo dedicato alla canapa; da Roccafiore "Villaggio del Gusto" con 4 sessioni di corsi di cucina per adulti e bambini, oltre al tour "Jurassic Pork" a bordo di fuoristrada; alla Fattoria di Monticello animazioni per bambini e un laboratorio di aquiloni.

