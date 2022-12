Venerdì 30 Dicembre 2022, 10:00

L’ Umbria resta fuori dalla top ten delle regioni che vantano la miglior reputazione turistica ma nel 2022 ha effettuato un balzo di cinque posizioni nella classifica stilata da Demoskopika e anticipata da Ansa. «Avere fatto un balzo in avanti di cinque posizioni nel giro di un anno è la prova che abbiamo imposto un radicale cambio di passo nella promozione turistica dell' Umbria», ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti. All’ Umbria spetta infatti il primato della destinazione regionale con la migliore performance nel Regional Tourism Reputation Index passando dal diciottesimo al tredicesimo posto della classifica che vede in vetta Trentino, Toscana ed Emilia-Romagna. Lo schema metodologico utilizzato dall'istituto si basa su oltre 144 milioni di pagine indicizzate, poco più di 7 milioni di like e follower sulle reti social, 53 milioni di recensioni e quasi 386mila strutture ricettive osservate. «Dopo il drammatico andamento dei flussi in fase pandemica – ha commentato il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - i tempi sono maturi per rilanciare il turismo italiano superando l'attuale frammentazione del sistema anche tramite una riforma del titolo V della Costituzione».