Confartigianato: «Interventi di sostegno specifici per il turismo»

«Gli imprenditori oggi sono giustamente scoraggiati e stanno affrontando una crisi enorme mentre sono tirati in tante direzioni diverse, molte delle quali sbagliate.Nel settore turismo, che è gravemente colpito e ancora impossibilitato a ripartire, soprattutto per quanto riguarda le piccole strutture ricettive, le agenzie viaggi e le professioni turistiche, occorre predisporre interventi di sostegno specifici che tardano a profilarsi e avviare immediatamente programmi di promozione turistica dedicati dei nostri territori con target di flussi turistici nazionali, per limitare gli ingentissimi danni alla stagione già iniziata». E' la richiesta di Confartigianato alla Regione per quanto riguarda uno dei settori più colpiti dalla crisi, quello del turismo.

