Turismo, rivoluzione segnali e i totem saranno ridotti

PERUGIA - L’affondo di Michele Guaitini che, dati alla mano ha smontato il piano dei totem con le informazioni turistiche della città voluto dall’ex assessore Michele Fioroni raccontando che tutti, App compresa (Where Perugia), sono rimasti meno che ha metà strada, ha avuto effetto. Così palazzo dei Priori rimette mano al piano della segnaletica turistica. Magari l’assessore Gabriele Giottoli ce lo aveva in testa prima quello che non andava e quello che andava fatto (o rifatto), ma l’affondo di Guaitini, adesso pesa di più. Perché dal Comune arriva la bozza di un piano che rivoluzionerà la segnaletica turista e le informazioni per chi arriva in città. Proprio nei giorni in cui Perugia si gode la presenza di tanti turisti che fanno accendere qualche sorriso agli operatori del settore dopo il periodo nero del lockdown. L’assessorato al Turismo ha individuato gli esperti che stanno studiando un piano per la segnaletica turistica cittadina. Resteranno, anzi verranno anche potenziati gli archetti che si trovano davanti ai monumenti e che portano le schede informative. Sul fronte dei totem, si cambia registro. Perché l’idea di Giottoli è quella di puntare sì sull’innovazione, ma senza buttare a mare le tradizionali frecce che indicano i luoghi da visitare meglio un turista con la testa alta che uno che guarda lo smartphone. Un progetto che ha come base quello che è stato fatto per Barcellona. Frecce alla spagnola con le zone turistiche che verranno divise. Il Comune si avvarrà anche dell’aiuto delle guide turistiche per individuare le scelte migliori da fare sul fronte della segnaletica. É logico che questo porterà a un azzeramento di tutto quello che c’è oggi nelle zone dove passeggiano i turisti che vanno a caccia delle bellezze della città. Il piano prevede una omogeneizzazione della segnaletica. I totem non andranno in pensione, ma oltre a essere riposizionati, ne verrà piazzato un pacchetto small rispetto all’idea originaria presentata un anno fa: non più di una decina. E la realtà virtuale? Attenzione c’è già il gigante Google che è molto avanti sul quel fronte, quindi inutile fare concorrenza. Piuttosto ci saranno infopoint digitali alle porte di ingresso della città: dalla stazione a piazzale del Bove, fino a piazzale Umbria Jazz, capolinea del minimetrò. Infopoint che avranno una caratteristica: indicheranno come raggiungere un infopoint reale in centro. Il luogo? Ancora non è deciso ma è in ballo una collaborazione con l’Università. Vincerà via Mazzini? A proposito di infopoint, è stato bloccato il rinnovo del contratto con l’attuale gestore. Rinnovo per sei mesi, giusto il tempo di essere pronti per la rivoluzione delle informazioni turistiche. E non rinnovo di tre anni come era previsto in automatico dal vecchio contratto.