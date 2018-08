CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sono stati posizionati da poche ore ma fanno già discutere, tanto che il Comune ha deciso di bloccare il progetto. Si tratta dei cartelli turistici che sono e saranno installati davanti a palazzi, monumenti ed opere d'arte. Sotto accusa per la loro altezza, per i caratteri troppo piccoli e perché i QR code non si leggono. Una serie di imperfezioni non da poco che hanno scatenato il popolo dei social e non solo: «Leggerli è un'impresa da giganti - scherza Mariella davanti all'opera in ferro lungo Corso...