PERUGIA - Il turismo è stato subito individuato come uno dei comparti chiave per far ripartire l’Italia e lasciare alle spalle i danni economici del Covid-19. Ma l’Umbria, che gioca tante partite per il rilancio anche in questo settore, stavolta resta a piedi.

Il Decreto d’agosto stanzia 500 milioni di euro per le attività commerciali dei centri storici delle città turistiche che abbiamo perso fatturato rispetto al 2019 per la mancanza di turisti stranieri. Il dato di riferimento per le aziende è il calo di almeno un terzo del fatturato. E i parametri dicono che per le città capoluogo il numero dei turisti di riferimento è il triplo rispetto ai residenti.

Non ce la fa Perugia, non ce la fa Terni ma, sono 29 città tra capoluoghi di provincia e città metropolitane che hanno i parametri giusti. Così i commercianti di quelle realtà, che aprono le saracinesche in centro e che lavorano con i turisti, possono correre per avere il contributo a fondo oerduto.

Un’operazione fortemente voluta dal ministro per i Beni culturali e il turismo, Dario Franceschini.

L’Umbria resta fuori e subito si va a guardare da vicino la partita dei parametri. E si accende la battaglia.

Si muove il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. «Già è un fatto insolito-spiega Romizi al telefono- che in una partita come questa non sia stata coinvolta l’Anci (l’Associazione dei Comuni italiani, ndr) per portare le nostre istanze al Governo. C’è da capire come siano stati scelti i criteri e su questo ci muoveremo. Anche per farli rivedere. Siamo una città d’arte a vocazione turistica e stiamo di poco sotto a quei parametri. Era sicuramente meglio che si fossero assegnati i fondi in base a degli scaglioni. Più a chi era nel parametro alto, meno a chi era sotto. Vedo tra l’altro che restano fuori città e realtà importanti».

Perugia alza la voce e il Comune cerca la strada per riaprire una partita che vede l’Umbria al palo. Anzi Romizi l’ha già tracciata: una nota formale a Ministero e Anci per una verifica formale sui criteri. «Anche perché-aggiunge il sindaco di Forza Italia- pur non essendo Perugia una città metropolitana ha parametri migliori rispetto alle città metropolitane inserite tra le beneficiare». Città metropolitane per cui i criteri di assegnazione dei fondi sono stati altri. Ecco perché Romizi ha deciso di prendere carta e penna e affidarsi a una nota ufficiale per chiedere chiarimenti.

I numeri resi noti dalla Regione per lo scorso anno dicono che in Umbria le presenze dei turisti stranieri hanno toccato quota 2.228.202 (per soggiornare preferiscono le strutture extralberghiere rispetto agli alberghi) a fronte di 3.923.376 di presenze italiane per un totale di 6.151.578. Il comprensorio Perugino ha contato, con chi viene da oltre confine, fino a 396.862 e la parte del leone, con gli stranieri, come è scontato, lo fa l’Assisano con 477.355 seguito dai 428.333 del Trasimeno. In provincia di Terni tocca a Orvieto il primato di presenze di turisti stranieri con 231.286 presenze

