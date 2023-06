Sabato 3 Giugno 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:29

PERUGIA - L'acqua velenosa e il trucco dei gioielli nel freezer: il truffatore di anziani colpisce di nuovo a Ponte San Giovanni. Dove una donna di 88 anni – come successo a una coppia di Perugia solo due settimane fa – è stata derubata così di tutto il suo oro: un uomo, ha raccontato, con una divisa simile a quella utilizzata dai tecnici degli impianti idrici le ha chiesto di entrare in casa per verificare la salubrità dell’acqua.

L'anziana, fidandosi, ha fatto accomodare il finto tecnico che si è diretto verso il bagno, dove ha invitato la donna a aprire il rubinetto. Dopo aver fatto scorrere l'acqua – uscita di un colore rossastro, verosimilmente a causa di qualche prodotto versato approfittando di un attimo di distrazione - l'ha indotta a depositare tutto l’oro presente nell’abitazione all’interno del frigorifero per evitarne la corrosione. E ha detto a lei di attendere in una stanza «al sicuro» durante la riparazione, mentre lui a quel punto ha prelevato l’oro dal frigo e si è allontanato, facendo perdere le sue tracce. Tutto questo lo ha raccontato ai poliziotti chiamati con una telefonata al 112, una volta capito di essere stata truffata e derubata. Dopo aver tranquillizzato la donna, visibilmente scossa dallo spiacevole episodio, gli agenti hanno acquisito tutti gli elementi utili a rintracciare l’autore della truffa, invitando le vittime a sporgere denuncia e a segnalare prontamente alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. Con l'invito a tutti, ovviamente, a restare in allerta e a non far entrare nessuno in casa se non certi della sua provenienza, considerando ormai chiaro l'intento di chi parla di acqua pericolosa e convince le vittime a infilare i gioielli nel frigo.