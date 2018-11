PERUGIA - Un uomo di 31 anni è stato ritrovato senza vita nella zona di Città della Pieve alle prime ore di mercoledì. Sul posto i carabinieri della compagnia assieme all'ambulanza. Ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, anche se secondo le prime ricostruzioni le cause del decesso sembra possano essere collegate a un recente consumo di droga.



Si tratta di un giovane del posto. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire tutti gli elementi e in particolare le sue ultime ore di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA