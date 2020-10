Fossato di Vico, anziano trovato senza vita nella sua abitazione

FOSSATO DI VICO - Da qualche giorno non rispondeva al telefono e, con il passare delle ore, quell'inusuale silenzio si è trasformato in allarme. Fino a giovedì, quando sono stati allertati i vigili del fuoco, che si sono recati nell'abitazione di Palazzolo, località del territorio di Fossato di Vico. Qui, l'84enne di cui non si avevano notizie già giorni, è stato purtroppo trovato senza vita. I vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono entrati nell'appartamento, dove l'anziano viveva solo, attraverso una finestra. Il povero 84enne, secondo le prime risultanze, era morto già da qualche giorno, molto verosimilmente stroncato da un malore.

