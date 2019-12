A 98 anni trovata morta lungo il Chiascio

PERUGIA - Indagini in corso per stabilire le cause di morte di una donna di 98 anni, ritrovata alle prime ore di lunedì lungo il Chiascio in zona Bastia.



Sul posto, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, si sono immediatamente portati i carabinieri, agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, i vigili del fuoco e la polizia locale di Bastia.



Tutti gli accertamenti del caso sono in corso per stabilire perché l'anziana si trovasse lungo il fiume e dunque le cause della sua morte. Ultimo aggiornamento: 11:47