Troppe persone in circolazione, aumentano i controlli: piano "anti-evasioni" per Pasqua

PERUGIA - Numeri, dati, elementi incontrovertibili. Il sigillo della prefettura a indicare come sempre più gente pensa di avere buoni e necessari motivi per uscire di casa. Un pensiero che se nella stragrande maggioranza dei casi viene avallato dalle forze dell’ordine, in una minima ma rilevante parte si traduce in super multe e denunce. Una curva in crescita costante, da mercoledì a sabato, e calata nuovamente ieri. Un po’ perché era sempre comunque domenica e un po’ (soprattutto) perché con il grosso dei supermercati chiusi le motivazioni (o le scuse) per uscire di casa crollano. Chissà forse può aver influito anche il ripetere fino allo sfinimento, tra media e social network, che la fase critica non è ancora terminata e si rischia di tornare indietro. Ma di certo i numeri dei controlli dal primo al quattro aprile raccontano di un incremento forte, sostanziale, di persone finite nelle verifiche di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali. E se il livello dei controlli delle forze dell’ordine non è cambiato, la conseguenza è che molte centinaia di persone più del solito si sono messe in macchina o sono uscite di casa a piedi in questi giorni. Complice probabilmente il sole e anche qualche supposto “allentamento” nel regime di isolamento sociale, anche i perugini hanno pensato di rompere la clausura. Raccontano i dati resi noti dalla prefettura come, se nei giorni precedenti al primo aprile il numero delle persone controllate era intorno a 1250 al giorno, da mercoledì fino a sabato quel numero è schizzato oltre i millesettecento. Chi è in strada quotidianamente col compito non facile di far rispettare il decreto del Governo racconta inoltre come nella giornata di sabato si sia toccato l’apice per numero di persone controllate e irregolarità riscontrate. A proposito delle quali, il numero è di fatto raddoppiato nei giorni di questo inizio aprile passando dalle 35 di fine marzo alle 76 di venerdì scorso e alle 60 di giovedì. Inevitabile che vengano presi ulteriori provvedimenti, anche perché tradizionalmente Pasqua e Pasquetta diventano giornate dedicate a pranzi in famiglia e uscite fuoriporta. Considerare off limits le seconde dovrebbe apparire abbastanza scontato. Discorso diverso per le riunioni intorno a un tavolo per gustare le prelibatezze pasquali: anche questo rientra nel divieto di assembramenti e dunque spostamenti considerati non giustificati da stato di necessità (come appunto andare a pranzo o a cena da partenti e amici) verranno duramente sanzionati. A tal proposito è allo studio un piano anti “evasioni” pasquali che porterà, come detto a un ulteriore innalzamento dei controlli. Intanto nella giornata di ieri sono state controllate in città circa sessanta persone, 36 autocertificazioni e 22 tra parchi ed aree verdi: nessuna violazione riscontrata. Ma c’è il giallo, denunciato via social, della segnalazione di un genitore con il figlio disabile in un parco che ha portato all’intervento della polizia.