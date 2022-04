Troppa imprudenza e siccità: si moltiplicano gli incendi nel Ternano

Un ettaro di terreno andato in fumo, ma il bilancio avrebbe potuto essere molto più pesante. L’intuizione e l’esperienza dei vigili del fuoco sono riuscite ad avere la meglio sul rogo che la sera di Pasquetta ha aggredito il bosco tra Monterivoso e Salto del cieco. Nonostante la zona molto impervia e impossibile da raggiungere con i mezzi, il forte vento e l’oscurità, i vigili del fuoco, in poche ore, hanno domato l’incendio che avrebbe aggredito più fronti. Si tratta del decimo di una certa entità scoppiato nelle ultime settimane nel Ternano, ma complessivamente sono oltre una ventina quelli che hanno tenuto impegnati i vigili in questi giorni. Il forte vento, la siccità e il particolare periodo dell’anno, che in agricoltura coincide con le potature, stanno rappresentando fattori di rischio in questo senso. Più che l’azione dei piromani, in questo momento, sarebbe l’imprudenza la principale causa dei roghi o, per dirla con le parole di alcune fonti autorevoli, «la troppa sicurezza di saper gestire certe situazioni, come le potature o altri lavori di sfalcio, sottovalutando i pericoli concreti». Un aspetto confermato anche dai carabinieri forestali che qualche giorno fa, parlando delle indagini su alcuni di questi roghi, che hanno portato alla denuncia di sette persone, dicevano che, dai loro accertamenti, questi erano stati causati quasi sempre da “errate abitudini o imprudenze da parte dei responsabili”.

Al di là delle conseguenze penali che pur sono importanti, basti considerare che il reato di incendio boschivo è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e quello generico colposo da 1 a 5, l’altro aspetto da non sottovalutare sono le ripercussioni sull’ecosistema. Ovviamente saranno poco influenti su un terreno incolto rispetto al bosco. In questo secondo caso occorre fare una distinzione: se il bosco aggredito dal fuoco ospitava latifoglie e cedui, nel giro di poco tempo questo torna a “rivivere”. I residui delle bruciature, infatti, marciscono, si trasformano in humus e quindi vanno a nutrire il terreno che riprende a germogliare. Se, invece, il bosco ospita agrifogli, pini ecc., che insistono sempre su zone di proprietà pubblica, sarà necessario un intervento di rimboschimento. Intervento che non sarà così immediato ma dovrà essere programmato e autorizzato dalla Regione, competente su queste aree. «Questo è un periodo particolare sotto due aspetti – osserva David Francescangeli, ambientalista – per il sottobosco che è particolarmente siccitoso anche in quelle zone dove la presenza fitta di lecci e faggi generalmente favorisce la permanenza di un ambiente umido, e per le nidificazioni. E’ ovvio che se scoppia un incendio, gli animali si spaventano, fuggono e lasciano le uova scoperte anche per qualche ora compromettendo inevitabilmente la nidiata. Lo stesso problema vale per le lepri, i tassi e tutti quegli animali che lasciano la tana». Proprio per favorire il ripristino dell’ecosistema la legge 353/2000 "sulle aree boscate percorse dal fuoco" fissa alcuni divieti. Nelle zone interessate da un rogo, per esempio, non è possibile esercitare la caccia e il pascolo per 10 anni. Di recente è stato introdotto anche il divieto di raccogliere i frutti del sottobosco per 3 anni.