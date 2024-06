Sabato 8 Giugno 2024, 07:05

PERUGIA - Marcello Marchesini, ceo di Mef Tennis Events, cala il tris e fa suo il ricco piatto in palio da domenica 9 a domenica 16 sui campi del Tennis Club Perugia. Con la presentazione delle tre wild card due indicate dalla Federazione Italiana Tennis Padel, Luciano Darderi e Federico Cinà, e una dalla sua organizzazione Mef, Fabio Fognini attuale 93, sono sette i top 100 che si contenderanno l’ambito trofeo Città di Perugia Gima Tennis Cup. I top 100 avranno come ottimo corollario dieci italiani ormai tra le migliori racchette del mondo, tra cui il beniamino di casa Francesco Passaro. Così con Fognini, che reppresenta la storia, Darderi, che avrà la prima testa di serie, il presente, e Cinà, reduce dal terzo turno disputato al Roland Garros Junior, il futuro, a Perugia scenderà in campo una parte significativa della storia del tennis italiano contemporaneo. Inoltre il classe 2007 Cinà, nella città del Grifo, avrà il battesimo del primo torneo Challenger disputato in Italia. Ma non é tutto perché non va dimenticato che a giocare le qualificazioni ci sarà anche Pablo Carreno Busta, ex 10 del ranking mondiale, vincitore di sette trofei del circuito maggiore e primo campione della storia della rassegna perugina, che giocherà in Umbria il secondo torneo del 2024 dopo il primo turno disputato al Roland Garros. Ora con l’annuncio dell’arrivo al torneo di Fognini - prima sua partecipazione a Perugia - si é creata molta attesa: un atleta che con il proprio carisma riesce trasformare ogni suo incontro in uno spettacolo in grado di stupire. Il ligure quest’anno ha iniziato la sua attività nella prima delle tre rassegne organizzate da Mef a Tenerife, dove è riuscito a tornare nei primi 100. Dopo i campi delle isole atlantiche Fabio ha calcato quelli dove si é giocato il Masters 1000 di Indian Wells, poi ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP 250 a Marrakech e dato vita a un vero e proprio show agli Internazionali Bnl d'Italia nella vittoria al primo turno contro Daniel Evans. Non va dimenticato che é il giocatore italiano con più presenze nella storia della Nazionale di Coppa Davis. Altre racchette attese: Francesco Passaro, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri. «Siamo contenti del livello del torneo perché non è sempre scontato nel circuito Challenger – ha detto, soddisfatto il direttore della rassegna, Francesco Cancellotti – nel tabellone principale ci sono ben sette Top 100, tanti italiani e alcuni tennisti promettenti. È un mix perfetto che regalerà grande spettacolo al pubblico che verrà a vedere gli incontri al Tennis Club Perugia». All’ex campione perugino fa eco il presidente di Mef Tennis Events, Marcello Marchesini: «Sono molto curioso di quello che ci aspetta a Perugia. Ai tanti nomi presenti nel tabellone principale, si è aggiunto anche quello di Pablo Carreno Busta che partirà dalle qualificazioni. È un ragazzo eccezionale che ha molta voglia di tornare a competere, pur partendo dal tabellone cadetto, dopo essere stato tra i migliori del mondo, oltre ad aver vinto la prima edizione di questo torneo». Luciano Darderi, attuale numero 40 Atp, scenderà in campo con la prima testa di serie. La sua storia sportiva si è corroborata nel 2023 con due titoli Challenger, il primo in Umbria a Todi e il secondo a Lima, in Perù, mentre a febbraio il tennista naturalizzato italiano ha sconfitto Facundo Bagnis per sollevare il primo titolo del circuito maggiore a Cordoba. Ma si è spinto fino al terzo turno degli Internazionali Bnl d’Italia, prima di raggiungere la semifinale dell’Atp 250 di Lione. Sarà impegnato ai Giochi Olimpici, dove in singolare rappresenterà l’Italia a Parigi insieme a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.