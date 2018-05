Trevi, vandali assaltano il Giardino dei Giusti

di Giovanni Camirri

TREVI - Vandali hanno colpito nel "Giardino dei Giusti" a Villa Fabri, che ricorda chi si è opposto alla Shoah, agli altri crimini contro l'umanità e ai totalitarismi. Un progetto inaugurato lo scorso anno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e Ragazze dell’Istituto Comprensivo T.Valenti insieme al Comune di Trevi. Indignazione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale per il vile gesto perpetuato da alcuni sconsiderati, che hanno deturpato le targhe commemorative. Trevi -afferma il Sindaco- ha una storia di civiltà che non può e non deve essere offesa da episodi come questo. Per quanto accaduto, procederemo con una denuncia contro ignoti per danneggiamento di proprietà pubblica”. Grande solidarietà da parte della comunità che si è resa disponibile fin da subito a riparare l’opera realizzata dalla classe 1° a .

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



