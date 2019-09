Trevi, turista muore in vacanza durante un gita in bici

TREVI – Turista muore mentre attraversa le colline di Trevi. E’ accaduto domenica pomeriggio a poche centinaia di metri dal centro storico di Trevi, la Città dell’Olio. Una coppia di turisti sudafricani, marito e moglie, stavano effettuando un giro in bicicletta partito da Assisi e diretto a Spoleto. Dopo aver passato il centro storico di Trevi, lungo la viabilità secondaria, è accaduta la disgrazia. L’uomo, forse a causa di un malore, è finito mentre percorreva con la moglie un tratto stradale in leggera pendenza, fuori strada terminando la sua corsa all’interno di un uliveto a pochi metri dalla carreggiata. Per lui, un 67enne, non c’è stato nulla da fare. Sul posto uomini e mezzi del 118 e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Foligno e quelli della Stazione di Trevi che procedono sulla vicenda. © RIPRODUZIONE RISERVATA