Trevi, scontro tra due auto. Ci sono due persone ferite. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri.

TREVI Incidente stradale, intorno alle 18.30 di venerdì in territorio comunale di Trevi, in provincia di Perugia. Per cause in fase di accertamento due vetture sono entrate in forte collisione. Il fatto è avvenuto tra tra la frazione Cannaiola di Trevi e la frazione Fabbri di Montefalco. Ci sono, stando a quanto si apprende da fonti dei vigili del fuoco, due feriti non gravi soccorsi dalla squadra vigili del fuoco del distaccamento di Foligno. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.