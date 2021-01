Trevi, dal bosco spunta una montagna di cocaina. In azione la polizia

TREVI – Dal bosco spunta una montagna di cocaina. La polizia HA rinvenuto e sequestrato a trevi oltre 1,3 kg di cocaina. Nella serata del 28 personale del Commissariato di Polizia di Spoleto ha rinvenuto a Trevi, all’interno di una zona boschiva, due grossi involucri contenenti, complessivamente, oltre 1,3 chilogrammi di cocaina. Il recupero dell’ingente quantitativo di stupefacente è stato reso possibile dallo zelo e dal senso civico di un residente, il quale, nei giorni immediatamente precedenti, aveva notato alcuni movimenti sospetti da parte di soggetti, a lui sconosciuti, che certamente non rientravano tra gli abitanti della zona. Per questo, l’uomo ha deciso di segnalare la situazione e gli agenti del Commissariato sono subito andati a verificare di cosa si trattasse. L’iniziativa ha prodotto risultati che, dopo una attenta ma veloce perlustrazione, hanno portato i poliziotti al rinvenimento, in prossimità di due alberi, di un paio di involucri in cellophane, coperti da uno strato superficiale di terreno. Non è da escludere che le forti piogge degli ultimi giorni abbiano contribuito a far quasi affiorare tali oggetti, rendendone più facile il recupero. In ogni caso, una volta analizzato il contenuto gli agenti hanno potuto confermare che si trattava di oltre 1,3 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, procedendo al relativo sequestro a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti per individuare le persone responsabili dell’occultamento della sostanza.

Ultimo aggiornamento: 14:43

