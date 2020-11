Treofan Terni: in arrivo gli ammortizzatori sociali per i lavoratori. Si tenta la ripresa produttiva

Almeno si sono trovate le provvidenze per i lavoratori diretti della Treofan di Terni: oggi, 16 novembre, c’è stato un incontro tra i sindacati nazionali e territoriali e quelli di fabbrica, il Ministero dello Sviluppo Economico, quello del Lavoro, la Regione Umbria e il Comune di Terni per analizzare i possibili strumenti da mettere in atto per la salvaguardia dei lavoratori; al contempo sono state analizzate le azioni già messe in campo e da portare avanti nei confronti di Jindal. Si è infine confermata la volontà di tutti le parti di garantire la continuità produttiva del sito, a tal proposito si utilizzeranno tutti gli strumenti a disposizione a partire da quelli legislativi. Analoghi provvedimenti saranno presi per le ditte appaltatrici all’interno della fabbrica che hanno avuto ripercussioni occupazionali. La convocazione dei sindacati da parte del liquidatore, la società della Treofan è di fatto in liquidazione, è stata posticipata al prossimo mercoledì, 18 novembre, in un incontro in videoconferenza

