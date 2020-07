Treofan, situazione drammatica: si parla di vendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Situazione drammatica alla Treofan di Terni: l’amministratore delegato, Manfred Kaufman, durante una brevissima riunione coi sindacati ha affermato che la fabbrica ternana potrebbe essere venduta, una ipotesi che, invece i lavoratori intendono scongiurare con tutte le loro forze. Manfred Kaufman è stato durante contestato dai sindacalisti presenti, che hanno chiesto aiuto alla Regione e soprattutto al Mi.S.E. perchè Treofan receda dalla idea di vendita, che metterebbe in grandissima difficoltà ben centocinquanta famiglie senza considerarne altrettanto dell’indotto. Nel frattempo continuerà lo sciopero con il blocco delle partenze del materiale finito, azione che sta creando seri disagi ai clienti della Treofan. A giorni anche convocazione da parte della Regione, che potrebbe mettere sul piatto una serie di incentivi economici per far cambiare idea alla fabbrica che è ora in mano ad imprenditori indiani.