Treofan, prossimo incontro il 18 novembre al Mise

La viceministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha convocato giovedì 18 novembre alle ore 11 il prossimo incontro per la reindustrializzazione di Treofan. La call si terrà in videoconferenza nel rispetto delle misure di contenimento anti covid. Convocati il Ministero del Lavoro, la Regione Umbria, il sindaco di Terni, il liquidatore di Treofan Filippo Varazi, l'advisor Arca Partners, la direzione aziendale Jindal Films, Confindustria Umbria e le segreterie nazionali e territoriali di Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec, Ugl chimici. Sarà il primo momento di verifica dopo la presentazione della prima bozza di piano di rilancio del polo chimico condiviso dal liquidatore con la viceministra Todde lo scorso 25 ottobre. Piano in cui ci sarebbero almeno un paio di interessamenti concreti. Quello di Novamont che si occupa di bioplastiche e di un altro soggetto esterno al polo chimico nel campo della sostenibilità. Il primo passo sarà chiedere la cassa integrazione aggiuntiva vista la scadenza dell'accordo annuale il prossimo 26 febbraio.