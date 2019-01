© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI La situazione, in questa fase, non è certamente drammatica come quella del sito di Battipaglia. Ma le parole rassicuranti, martedì al Mise, di Manfred Kaufmann, ceo tedesco di Treofan/Jindal Film Europe, comunque non scacciano via gli incubi dai sonni dei 157 lavoratori della Treofan di Terni. Testimoni inermi, proprio negli ultimi giorni, di spostamenti di produzione dal proprio stabilimento a quello Jindal di Brindisi, ma anche 'costretti' a formare e a dare supporti tecnici ai colleghi tedeschi. La paura, fino a che le rassicurazioni sulla strategicità della fabbrica ternana non saranno messe nero su bianco, è che sia solo questione di tempo e che tra qualche mese anche qui si replichi allo stesso copione in atto a Battipaglia. Preoccupazioni, queste, ribadite nel corso dell'assemblea che si è tenuta ieri presso il polo chimico, in occasione delle due ore di sciopero indette da sindacati e rsu. A Terni, accanto ai segretari provinciali, c'erano i rappresentanti nazionali di Filctem Cgil, Sergio Cardinali, Femca Cisl, Lorenzo Zoli, e Uiltec Uil, Franco Di Lecce. "Il problema che abbiamo di fronte è serio e riguarda tutti e due gli stabilimenti italiani, la riunione al Mise dell'8 gennaio non ha fatto venire meno le nostre preoccupazioni" ha spiegato Cardinali. E così la richiesta che viene ribadita a Jindal è di presentare quanto prima un piano industriale "che scommetta sulla crescita dei volumi produttivi in Italia e che sia in grado di valorizzare sul mercato il know-how dei lavoratori e degli impianti". Al ministero ed al Governo l'appello è "di attivarsi ulteriormente al fine di avere al tavolo interlocutori che siano in grado di dare risposte ed assumersi responsabilità". La vertenza, al momento, va dunque avanti in maniera unitaria, con i sindacati che sottolineano l'importanza di "fare fronte comune". Oggi alle 9 al Mise è fissato un nuovo incontro per parlare nello specifico dell'eventuale ripresa della produzione a Battipaglia. Ci saranno anche i sindacati ternani, che comunque puntano all'incontro del 24, quando Jindal dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) rendere noto il piano industriale.