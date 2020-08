Treofan: tutti in attesa della nuova proposta della Treofan Terni. Si dovrà poi convocare l'assemblea dei lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindacato e lavoratori sono in attesa della proposta della direzione della Treofan che aveva promesso di inviare al Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico. E doveva arrivare in mattinata, che così è stata spesa nel guardare inutilmente la posta elettronica. Se mai arriveranno le idee di prospettiva della direzione per il futuro della fabbrica ternana, dovranno poi essere messe a conoscenza dei lavoratori prima di partecipare ad un’altra riunione, l’ennesima, in videoconferenza con il Mise domani lunedì dieci agosto e definire un progetto complessivo. Per ora sul tavolo non c’è nulla se non la richiesta da parte dell’amministratore delegato Manfred Kaufmann di sbloccare le portinerie per far uscire i prodotti finiti, da inviare a clienti che sono sempre più insoddisfatti e che si stanno rivolgendo anche alla concorrenza. Ma lo sblocco non porterebbe se non dei piccoli benefici lavoratovi, qualche tonnellata di nuovo lavoro nemmeno per tutte le linee, aspetto che ha fatto mantenere la linea dura da parte dei lavoratori ternani. Ma quello che è mancato nella videocall è stata la presenza della multinazionale indiana Jindal, l’unica che avrebbe i pieni poteri per decidere.