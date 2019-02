Ultimo aggiornamento: 11:41

TERNI Continuerà per almeno tre anni la produzione nello stabilimento Treofan di Terni: è quanto emersooggi al tavolo del ministero dello Sviluppo economico, dove i vertici del gruppo Jindal - che nei mesi scorsi ha acquisito lo stabilimento - hanno presentato un programma di massima delle attività. Alla riunione, coordinata dal vice capo di gabinetto del Dicastero Giorgio Sorial, erano presenti le segreterie sindacali nazionali e locali dei chimici e, per conto dei vertici aziendali, il cfo di Treofan Deepak Jain, il numero uno delle risorse umane Thomas Stroh e il ceo di Jindal Group Manfred Kaufmann. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, il gruppo ha espresso la volontà di investire nello stabilimento ternano (così come in quelli di Brindisi e in Germania) 1,5 milioni di euro l'anno.Una cifra, questa, che non soddisfa le organizzazioni sindacali, secondo le quali verrebbero coperti a malapena icosti di manutenzione degli impianti. Definiti non soddisfacenti anche i dati relativi alle produzione. Confermata, inoltre, la chiusura per lo stabilimento di Battipaglia, per il quale l'azienda ha preso l'impegno di nominare un advisor per valutare la vendita del sito. Una nuova riunione al Mise verrà riconvocata entro la metà di marzo.